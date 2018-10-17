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Kamu Hastaneleri Genel Müdürü değişti: Prof. Dr. Rahmi Kılıç yeni genel müdür oldu
Sağlık Bakanlığında üst düzey bürokraside değişiklik başladı
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü değişti: Prof. Dr. Rahmi Kılıç yeni genel müdür oldu

Yeni genel müdür Prof. Dr. Rahmi Kılıç (solda) oldu.

17 Ekim 2018 -
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Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü değişti. Prof.Dr.Murat Alper'in yerine Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç göreve getirildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof.Dr.Kılıç, kulak burun boğaz uzmanı. 

Daha önce bakan yardımcıları belirlenen Sağlık Bakanlığında genel müdür değişikliklerinin devam etmesi bekleniyor.      

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