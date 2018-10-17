Kamu Hastaneleri Genel Müdürü değişti: Prof. Dr. Rahmi Kılıç yeni genel müdür oldu

Yeni genel müdür Prof. Dr. Rahmi Kılıç (solda) oldu.
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü değişti. Prof.Dr.Murat Alper'in yerine Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç göreve getirildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof.Dr.Kılıç, kulak burun boğaz uzmanı.
Daha önce bakan yardımcıları belirlenen Sağlık Bakanlığında genel müdür değişikliklerinin devam etmesi bekleniyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA
|18/10-21/10
|1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
|KADIN...
|İZMİ
|19/10-21/10
|13.Çukurova Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|GAZİ
|20/10-23/10
|34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|24/10-25/10
|İlaç ve Tıbbi Cihazlar Zirvesi ve Fuarı
|ECZACILIK
|ANKA
|25/10-28/10
|2. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA