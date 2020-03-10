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Kamu personelinin yurt dışına çıkışına sınırlama geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirtti.
Kamu personelinin yurt dışına çıkışına sınırlama geliyor
10 Mart 2020 -
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ANKARA-Dünya, 3 bin 800'den fazla can alan koronavirüse karşı alarmda. Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. İtalya'nın ardından Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ülkeler Fransa ve İspanya.

Yurt dışında hızla yayılan virüsle ilgili Türkiye'de de önlemler alınıyor. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini söyledi.

Koca, tıbbi kongrelerle ilgili, "Uluslararası yasak ama ulusal olan, uluslararası katılımı olmayan kongrelerle ilgili 'Sayıca kaç kişiye kadar sınırlamalıyız?' konusunu Bilim Kuruluyla tartışacağız. Bunu önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklamış oluruz." dedi. 

Ayrıca Bakan Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca korona virus kamu personeli

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