Kamu sağlık fiyat listesi güncellendi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı kamu sağlık fiyat listesinin güncellendiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada "Tarifenin yayımlanmasından günümüze kadar geçen süre zarfında, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda; yeni işlem kodlarına, mevcut kodlar arasında uygulaması olmayanların çıkarılmasına, mevcut fiyatlarda değişiklik yapılmasına ihtiyaç görülmüştür." denildi.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde devam etti:

a)Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri ile ortak kullanım protokolü imzalayan Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından sunulan sağlık hizmetleri için “Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi”nin,

b) Kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları için “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi”

c) Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezince sunulan hizmetler için “TÜRKÖK Yurtdışı Fiyat Tarifesi”

d) Bakanlığımıza bağlı hastaneler bünyesinde deneysel ve bilimsel amaçlı hayvanların satışı ile bu kapsamdaki hizmetler için “Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi”,

e) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uhdesinde hizmet veren merkez referans laboratuvarları ile il sağlık müdürlüklerine bağlı halk sağlığı laboratuvarlarınca gerçekleştirilecek tahlil, tetkik, eğitim, biyolojik ürün ve diğer hizmetler için “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi”

onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.

Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının 18.01.2019 tarih ve 23642684-010.99-117 sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine göre işlem tesis etmesi gerekmektedir."

EK-1 FİYAT TARİFELERİ USUL VE ESASLARI



EK-2 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ



EK-2A SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ



EK-3 İŞLEM PUANINA DÂHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEME LİSTESİ



EK-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ



EK-5 ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU ÜCRETLENDİRMESİ BİLGİ ONAM FORMU



EK-6- TÜRKÖK YURTDIŞI FİYAT TARİFESİ



EK-7 DENEYSEL HAYVANLAR FİYAT LİSTESİ



EK-8 HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ