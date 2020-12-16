Kamuda çalışan diş hekimleri isteklerini 33 maddede sıraladı

KADHED tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuda çalışan 12 bin diş hekiminin yaklaşık 7 bin 500’ünün sahada filyasyon ve numune alımı gibi görevlerde çalıştıklarının altı çizildi ve topyekün bir eğitim ile bilinçlendirme hamlesinin başlatılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Okullarda ve aile diş hekimliği uygulamalarıyla diş sağlığı eğitimine en baştan başlamak, hem problemlerin artışını önleyecek, hem de sosyal güvenlik sistemimiz ve ekonomimiz üzerindeki yükü azaltacağı gibi, yurt dışı 'diş sağlığı turizmi'nin de önünü açacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İşte KADHED’in altını çizdiği kamuda ağız ve diş sağlığı hizmetindeki sorunlar ve çözüm yolları: