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Kamuda çalışanlar için idari izin kararı: Bayram izni dokuz gün oldu
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, kamuda çalışanların Ramazan bayramı öncesinde, 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacağını duyurdu. Böylece kamu çalışanları için bayram tatili dokuz gün olacak.
Kamuda çalışanlar için idari izin kararı: Bayram izni dokuz gün oldu
27 Nisan 2021 23:22 -
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Cumhurbaşkanlığına bağlı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Genelge ile tüm kamu çalışanlarının, Ramazan Bayramı haftasında, yani 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı günü tam, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi. Böylece kamu personeli için bayram tatili dokuz gün olacak.

Bayram öncesi iki buçuk gün idari izinli sayılacaklar

Yapılan açıklamada, iki önemli husus yer aldı:

1- 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle hizmetler (sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç) asgari personelle yürütülecek.

2- Yine hizmetlerin asgari personel bulundurularak yürütülmesi kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığınca uygun görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler:

kamu calisanlari idari izin

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