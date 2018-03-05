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Kamuda çalışanların uyuşmazlıklarına 'arabulucu' çözümü!
Türkiye'de ilk kez aralarında Adalet, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarının da bulunduğu kamu kurumları, çalışanlarıyla arabulucuda anlaştı
05 Mart 2018 -
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 İşçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesinin ardından Türkiye'de ilk kez aralarında Adalet, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının da bulunduğu kamu kurumları çalışanlarıyla arabulucuda anlaştı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığından aldığı bilgiye göre, İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale getirildi.

Uygulamanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2018'den bugüne kadar adliyelerde kurulan arabuluculuk bürolarına 54 bin 639 başvuru yapıldı. Bürolar tarafından yapılan görevlendirmelerin ardından arabulucular, işçi ve işvereni görüşmeye çağırdı.

Bugüne kadar 16 bin 215 uyuşmazlıktan 11 bin 293'ü, arabuluculuk görüşmeleri sonrasında anlaşmayla sonuçlandırıldı.

Uyuşmazlıklardan 4 bin 922'sinde ise işçi ve işveren anlaşamadı. Böylece, uygulamanın yürürlüğe girdiği iki ay içerisinde arabuluculukta yüzde 70 oranında başarıya ulaşıldı.

- Kamuda çalışanların uyuşmazlıklarına çözüm

Arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesinin ardından kamu kurumları da çalışanlarıyla bu uygulama çerçevesinde uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturdu. Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar kamuda çalışan 322 kişi, arabuluculukla anlaşma sağladı.

Çalışanlarıyla arabulucu huzurunda görüşen ve anlaşmaya varan kurumlar arasında Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Maliye, Sağlık, Milli Eğitim, İçişleri, Kültür ve Turizm, Ekonomi ile Kalkınma bakanlıkları, üniversiteler ve belediyeler de yer aldı.

Anahtar Kelimeler:

arabulucu

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