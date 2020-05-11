Kan stokları kritik seviyenin altına düştü

Van'da bulunan Güneydoğu Bölge Kan Merkezi, bünyesinde bulunan 6 il ve bu illere bağlı ilçelerindeki 29 hastanenin kan ihtiyacını sağlıyor. Küresel bir sorun haline gelen korona virüsle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mücadele devam ediyor. Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle alınan olağanüstü tedbirler çerçevesinde çok az sayıda vatandaş sokağa çıkabiliyor. Korona virüs ve Ramazan ayının da etkisiyle sokağa çıkan vatandaşların sayısının azalmasından kaynaklı Kızılay'a yapılan kan bağış sayısında da ciddi bir düşüş yaşandı. Bu kapsamdan aylık 5 bin civarında ünite kan alan merkez, şu an binin altında bağış alabiliyor. Böylece bağışın azalmasıyla stok kullanımına başlayan merkezde kan stokları kritik seviyenin atına düşmüş oldu.

“Bağışlarda ciddi azalmalar meydana geldi”

Kızılay Güneydoğu Bölgesel Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik, kan merkezinin Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Hakkari illeriyle ve bu illere bağlı ilçelerindeki 29 hastanenin kan ihtiyacını karşıladığını belirtti. İlk korona virüs vak'asının tespitiyle kan bağışının azaldığını ifade eden Dr. Çelik, “Hastanelerimizin yüzde 99'un üzerinde kan ihtiyacını karşılıyorduk. Türkiye'de ilk Covid-19 vak'asının tespitiyle birlikte bağışlarda ciddi azalmalar meydana geldi. Van olarak sürece 3 binin üzerinde bir stokla girdik. Stoklarımız iyi durumdaydı. Hiç stok almasak bile bir ay hastanelerimizin ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasitemiz mevcuttu. Geldiğimiz noktada salgının devam etmesi ve Ramazan ayı münasebetiyle kan bağışındaki ciddi azalış devam ederken, ülke genelinde son bir haftadır bir duyarlılık olmasıyla bir canlanma yaşanıyor” dedi.

“Stoklarımız kritik seviyenin altına düşmüş oldu”

Merkezin aylık 5 bin ünite civarında kan alımı gerçekleştirdiğini anımsatan Çelik, “Yıllık 50 binin üzerinde bir kan bağışı hedefimiz var. Aylık 5 bin ünite olan kan bağışı Nisan ayı itibariyle binin altına kadar düştü. Böylece biz stokları kullandık. Stoklarımız kritik seviyenin altına düşmüş oldu. Stokların belli bir seviyenin üzerine çıkarılması lazım. Çünkü ülkemiz doğal afetler yönünden sürekli risk altındadır. Covid-19 haricinde ne gelişeceğini ve ne olacağını bilmiyoruz. Bu yüzden bunun planlanmasını da yapıyoruz. Her türlü acil olaylar için de hazır olma niyetini taşıyoruz” diye konuştu.

“İmmün plazma alımına başladık”

Korona virüs tedavisi görüp iyileşen hastalardan immün plazma alımına da başladıklarını dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Covid-19 hastalığında kesin bir tedavi mevcut değil. Antiviral ve destekleyici tedaviler var. Bu anlamda bir umut ışığı olan ve faydasının görüldüğü, gerekli hasta kullanımında faydası görülen immün plazma tedavisi var. Hastalığı geçirmiş, iyileşmiş ve üzerinden zaman geçmiş belli kriterleri sağlayan kişilerden immün plazma alıyoruz. Van'da iyileşen hastaların artmasıyla birlikte İl Sağlık Müdürlüğümüzün önderliğinde gönüllü kanbağışında bulunmak isteyenler bize yönlendiriliyor. Bizde iki hastamızdan immün plazma alımına başladık.”