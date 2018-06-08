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Kan testi ile erken doğum riski bitiyor
ABD'de erken doğum riskini belirlemeye yönelik bir kan testi üzerinde çalışıldığı bildirildi
Kan testi ile erken doğum riski bitiyor
08 Haziran 2018 - AA Emel Öz Gözellik
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Stanford Üniversitesinden bilim adamları, gebe kadınlardan her hafta kan alarak hamileliğin dönemlerine göre ribonükleik asidin (RNA) değişimine bakarak, erken doğum riski olup olmadığını inceledi.

Çalışmada kan testinin erken doğum riski olan gebelikleri yüzde 80'e kadar doğru tahmin ettiği kaydedildi.

Araştırmacılar, kan testinin ayrıca doğum tarihini tahmin etmede ultrason taramaları kadar doğru bilgi sağladığını ifade etti.

Araştırma ekibinden Mira Moufarrej, testle ilgili heyecanını ifade ederek, basit bir kan testiyle erken doğum riskinin ya da doğum tarihinin tahmin edilmesinin daha sağlıklı bebekler ve hamilelikler anlamına geldiğini söyledi.

Moufarrej, şimdiye kadar kan testinin çok fazla gebede uygulanmadığına, bununla ilgili daha fazla çalışmanın gerektiğine işaret etti.

Çalışmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı. Dünyada her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor.
 

Anahtar Kelimeler:

erken dogum riski ultrason

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