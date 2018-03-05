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Kan verdi, ‘şizofreni hastası’ olduğunu öğrendi
İzmir'de yaşayan Mehtap Akkaya, bir rahatsızlığı nedeniyle kan tahlili yaptırınca, kayıtlara göre diyabet ve şizofreni hastası olduğunu öğrendi. Bu durum karşısında şoke olan Akkaya olayı araştırdı ve kimlik numarasının aynı isimde başka bir kadına verildiğini ortaya çıkardı. Birçok resmi soruna ve yanlış sağlık müdahalesinin yapılmasına yol açabilecek bu hata, herkesin başına gelebilir.
Kan verdi, ‘şizofreni hastası’ olduğunu öğrendi
05 Mart 2018 - DHA
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Karşıyaka’da yaşayan tıbbi mümessil Mehtap Akkaya, 2012 yılında Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne muayene olmak için gitti. Akkaya, doktorun talebi üzerine kan tahlili yaptırdı. Akkaya’ya, tahlil sonucu almaya gittiğinde, kayıtlarda hem diyabet hem de şizofreni raporunun bulunduğu söylendi. Şoke olan Akkaya, evrakı incelediğinde raporlardaki kimlik numarasının ve ismin kendisinin olduğunu gördü. Olayı araştıran Akkaya, raporlardaki kişinin 2004 yılında Alsancak’ta polis tarafından sokakta bulunan kimsesiz bir kadın olduğunu öğrendi. Polisin bulduğu kadının adının Mehtap Akkaya olduğunu ancak kimliğinin olmadığını söylemesi üzerine çıkartılan kimliğe Mehtap Akkaya’nın kimlik numarasının verildiği ortaya çıktı. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Basın Sitesi Huzurevi’ne yerleştirilen kadınının yanına giden Akkaya, buradaki kadına “Sen kimsin?” diye sorduğunda “Ben Mehtap Akkaya’yım” cevabını aldı. Raporlardaki kişinin bu kadın olduğunu anlayan ve Karabağlar Nüfus Müdürlüğü’ne başvuran Akkaya, kimlikte yapılan hatayı düzelttirdi. Huzurevinde yaşayan Mehtap Akkaya’ya (57) yeni bir kimlik verildi.

Kimlikte düzeltilen hatanın SGK kayıtlarında düzeltilmediğini söyleyen Akkaya, diğer kadın gibi kendisinin de şizofreni ve diyabet hastası olarak göründüğünü belirtirerek, şunları söyledi:

“2012 yılında hastaneye gittiğimde yapılan hatanın farkına vardım. Şizofreni ve diyabet hastası olmadığım halde hastaneden rapor aldığım görülüyordu. Kadını buldum ve nüfus memurluğuna giderek hatayı düzelttirdim. Ancak hastaneye gittiğimde hala raporlu yani şizofreni ve diyabet hastası görünüyorum. Ben rahatsızlansam ve hastaneye baygın olarak gitmiş olsam, bana normal insana müdahale ettikleri gibi davranmayacaklar. Diyabet hastası olmadığım halde insülin bile yapabilirler. Ben sürekli araç kullanan biriyim. Trafikte polis durdursa ya da iş yerim benden rapor istese şizofreni hastası olduğum için işimden olurum. Bu hata nasıl yapıldı bilmiyorum ama bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Ayrıca bu kişi 2004 -2012 yılları arasında benim sağlık haklarımdan yararlanmış. Bankadan benim adıma para çekip, suç bile işleyebilirdi. Hatayı yapanlardan şikayetçi olacağım.”

‘O KİŞİNİN YERİNE OY KULLANMIŞIM’

Kimlik numarasının diğer kadına verildiği tarihten 2012 yılına kadar iki seçimde Karşıyaka’da oturmasına rağmen Karabağlar’daki Huzurevi’nde oy kullandığını belirten Akkaya şunları söyledi:

“Kimliğimin o kadına verilmesinden hatayı fark ettiğim tarihe kadar iki seçimde huzurevinde oy verdim. Üstelik ikametgahım Karşıyaka’da olmasına rağmen. Ben seçim dönemleri böyle hataların yapılabileceğini düşünerek hiç üzerinde durmadım. Oyumu kullandım. Sonradan anladım ki bu kişinin yerine oy kullanmışım.”

‘ZATEN HASTANEDE YATIYORSUN’

Hatanın nüfusta düzeltildiğini ancak SGK kayıtlarında aynı kalmasından dolayı sürekli mağdur olduğunu ifade eden Akkaya, “Şubat ayı içerisinde mamografi çektirmek için Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim. Kayıt yaptırmak istediğim sırada bana bir hafta önce ameliyat olduğumu ve hastanede yattığımı söylediler. Beni hastaneye kabul etmediler. Anladım ki diğer Mehtap Akkaya ameliyat olmuş ve hastanede yatıyor. Bu hata yüzünden sürekli mağdur oluyorum” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

kan testi sizofreni

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
05.03.2018 12:35:18
On yıla yakın süre, memuriyet sicil numaramın, Antalya’da pratisyen doktor Hasan AKDEMİR’e ait olduğu ancak tayin dilekçesi verdiğim dönemde anlaşılmıştı. Tabii tayinim olmamıştı. Yine SGK kayıtlarında ilk işe başlama tarihim bir türlü bulunamayınca; anne- baba isimlerinin yer değiştirmesinden kaynaklandığı tesbit edilmişti. İnsan beşer , bir gün şaşar olayı ne hikmetse kamudaki hayati önemdeki yerlerde sürekli oluyor. Şimdi nüfus cüzdanları yenileniyor ve vatandaşlara mahkemeye gitmeden, bir kereliğine yazım hatalarından kaynaklanan isim bozukluklarının düzeltilmesine imkan tanınıyor. Doğma büyüme Eskişehir’li olan eşim de bu haktan yararlanmak için bu yıl başvuracak diyerek memleketin halini özetleyeyim. Çözüm : liyakat, sürekli eğitim ve denetleme.
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