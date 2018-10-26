Kanada'da görev yapan doktorun reçetesi: 'Müze ziyareti'

Kanada Frankofon Doktorları (MFDC) deneği ile Montreal Güzel Sanatlar Müzesi ortak projesi müze reçetesi tedavi yönteminin dünyada bir ilk olduğu ifade edildi.

Müze ziyaretinin diyabet ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde de faydalı olabileceğini vurgulayan MFDC Başkanı Doktor Helene Boyer, şunları söyledi:

“Bu konuda yapılan birçok çalışmada, sıkça müzeye giden, sanat eserleriyle ilgilenen kişilerin hastalıklarının olumsuz taraflarını unutarak, moral bulmasına ve tedavisinde daha iyi sonuçlar elde etmesini sağladığını fark ettik”

Spor gibi kültürel gezilerde mutluluk hormonu olarak bilenen serotonin oranın yükseldiğini belirten Boyer, “Bu durum kanser hastaları ve diğer kronik hastalıklar için de çok olumlu sonuçlar veriyor” dedi.

Kanada’da 2015’ten beri bazı hastalıkların tedavisi için doktorlar hastaların egzersiz yapmaları reçete yazıyor.