SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kanada'da kadın doğum uzmanı meslekten men edildi: Hastaları kendi spermiyle gebe bıraktığı iddiası
Kanada'da, emekli bir kadın doğum ve üreme sağlığı uzmanı doktor, hastalarının yumurtalarını kendi spermiyle dölleme suçlamasıyla, meslekten men edildi
Kanada'da kadın doğum uzmanı meslekten men edildi: Hastaları kendi spermiyle gebe bıraktığı iddiası
01 Temmuz 2019 - BBC
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ontario Doktorlar ve Cerrahlar Birliği, Doktor Barwin'in yaptıklarını "kötünün ötesinde" diye tanımladı.

Birlik, Barwin aleyhindeki iddiaları 2016'da soruşturmaya başladı.

Barwin'e yönelik suçlamalar, 1970'li yıllara kadar gidiyor ve müştekiler arasında, Ontario'daki en az iki üreme sağlığı kliniğine giden hastalar var.

Kurumun Toroto'daki disiplin oturumunda konuşan Dr. Steven Bodley, "Dr. Barwin'i cezalandırmak adına elimideki tek yetkinin, sadece lisans iptal etmek, sert kınama yayımlamak ve para cezası vermek olması talihsiz bir durum" dedi.

Dr. Barwin'e seslenen Bodley "Hastalarının güvenine ihanet ettin ve yaptıkların bireyleri ve ailelerini derinden etkiledi, kuşaklar boyu sürecek, tamiri imkansız bir hasar verdi." dedi.

Şu anda 80 yaşında olan Dr. Barwin, disiplin oturumuna katılmadı ve avukatı tarafından temsil edildi. Barwin, 2014'ten bu yana fiilen çalışmıyor.

Dr. Barwin'e yönelik suçlamalar ne?
Birliğinaçıklamasına göre, Barwin'in hastalarını gebe bırakmak için, ya kendi spermini ya da bilinmeyen bir spermi kullandığı 13 vaka belirlendi.

Barwin'in avukatı, bu açıklamadaki suçlamalara resmen herhangi bir yanıt vermedi.

Birlik adına savcılık yapan Carolyn Silver, Dr. Barwin'in yaptıklarının "affedilemez bir kandırmaca" diye tanımladı.

Silver "Yaptığı şoke edici şeyler, mesleğin üzerinde silinemez bir leke bırakacak" dedi.

Darwin, 2013'te de birlik tarafından üç hastayı yanlış spermle gebe bırakmaktan soruşturulmuş ve kısa bir men cezası almıştı.

Birlik son soruşturmasını ise, Dr. Barwin'in 50 ila 100 anneyi yanlış spermlerle gebe bıraktığını iddia eden bir davanın açılmasından sonra başlattı. Yanlış spermden doğan çocukların 11'inin DNA'sının da Barwin ile eşleştiği belirlendi.

Kurbanlar ne dedi?
Disiplin oturumunda, Dr. Barwin'in kurbanlarından dördünün ifadeleri dinlendi.

Ailesi Barwin'e dava açan Rebecca Dixon, 25 yaşında Dr. Barwin'in biyolojik babası olduğunu öğrenmesinin "tüm kimliğini tartışmaya açtığını" söyledi.


Dixon çifti, 1989'da çocuk sahibi olma isteğiyle Dr. Barwin'le görüşmüş ve bir yıl sonra Rebecca dünyaya gelmişti.

Dixon, Barwin'in biyolojik babası olması fikrinin kendisini "iğrendirdiğini ve kirlenmiş hissettirdiğini" söyledi.

Rebecca Dixon, Barwin'in yaptıklarının etkilerinin DNA'sında olduğuna dikkat çekti ve bunu bir gün kendi çocuklarına da aktaracağını anlattı.

Dixon, biyolojik babasını öğrendikten sbonra, 15 üvey kardeşini bulduğunu da ifade etti.

Dr. Barwin'in adı yasal nedenlerle açıklanamayan bir hastası da, çocuk sahibi olmak için Dr. Barwin'in kapısını çaldıklarında, kocasının değil, bilinmeyen bir bağışçının spermiyle gebe bırakıldığını öğrendiğini söyledi.

Söz konusu hasta "İhlal edilmiş, kirli, sanki tecavüze uğramış gibi hissettim." dedi.

Yine kimliği koruma altında bulunan bir baba da, çocuklarının kendisinden olmadığını öğrendiğinde, "karnına dört yumruk birden yemiş gibi" hissetiğini anlattı.

Baba, "Çocuklarımın büyüdükçe bana giderek daha az benzediğini görmek gibi yavaş bir işkenceyi düşünün." dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

kadin dogum uzmani steven bodley

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Şen AIDS Emine Alp Meşe HIV Gazi Üniversitesi Hastanesi Ahmet Demircan veteriner doktor uzman veteriner Ali Eroğlu TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Erciyes Üniversitesi tıp fakültesi mezuniyet töreni Kayseri Tabip Odası Hüseyin Per Mehmet Kirişci Sultan Sert ameliyat Sağlık Bakanı Numune Hastanesi Fahrettin Koca Akdeniz Üniversitesi Novo Nordisk klinik araştırma sağlık çalışanı FETÖ Ankara Üniversitesi veterinerlik fakültesi acil tıp teknisyeni Hasan Metehan Küçük Tuğba Özcan Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Çiğdem Karatay 112 Acil Çağrı Merkezi tıp literatürü Mehmet Hamdi Sakarya mide kanseri Avrupa İnsan Genetiği Topluluğu Eray Mercan akıllı ambulans Sağlık Bakanlığı ambulans Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi doktor doktor Hüseyin Mutlu Prof. Dr. Arman Çağdaş hekim Gülnur Yılmaz kadın cinayeti tıp fakültesi akdeniz üniversitesi Öykü Arin kadın doğum uzmanı Steven Bodley kanser tedavisi Narayan Hosmane Northern Illinois Üniversitesi organ nakli acar tüzüner organ hasarı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.