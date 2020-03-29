Kanadalı araştırmacılar: Kolşisin, COVID-19 komplikasyonlarını azaltabilir

Kanadalı araştırmacılar, güçlü bir antienflamatuar ilaç olan kolşisinin, yeni koronavirüs ile ilişkili akciğer komplikasyonları ve ölüm risklerini azaltabileceğini iddia etti.

Başarılı olduğu kanıtlanırsa, kolayca elde edilebilen ve ucuz olan ilaç, pandemik mücadelede anahtar bir araç olabilir.

Kolşisin gut, Behçet Hastalığı ve Ailevi Akdeniz Ateşi gibi hastalıkların tedavisinde zaten kullanılıyor.

Montreal Kalp Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, Newsweek'e yaptığı açıklamada , COLCORONA çalışması için 6 bin COVID -19 hastasında kolşisini denemeyi hedeflediklerini belirtti.

İlacın bağışıklık sisteminin aşırı tepki verdiği sitokin fırtınası olarak bilinen fenomeni durdurabileceği düşünülüyor.