Kanaması durmayan hasta hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı

MALATYA (AA) -Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nadir Mahallesi'nde yaşayan Canan Altun (26), doğum sancıları artınca yakınları tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine götürüldü.
Hastanede yapılan müdahalenin ardından bir erkek çocuk dünyaya getiren ancak kanaması durmayan Altun için Malatya'dan hava ambulansı istendi.
Altun, ilçe stadına inen 112 acil servise ait hava ambulansıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Altun'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|26.03-25.04
|Diş Hekimi Arıyoruz
|Personel Arayanlar
|23.03-22.04
|artroskopi
|Tıbbi Cihaz
|20.03-19.04
|EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANI
|Personel Arayanlar
|19.03-18.04
|Kolposkopi Cihazı
|Tıbbi Cihaz
|19.03-18.04
|Branş hekimi ihtiyacı
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|09/05-13/05
|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
|ANESTEZİY...
|GAZİ
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA