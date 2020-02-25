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Kanarya Adaları'nda bir otel karantinaya alındı
Tatil için Kanarya Adaları'na giden İtalyan turistte koronavirüs tespit edilmesinin ardından otel karantinaya alındı
Kanarya Adaları'nda bir otel karantinaya alındı
25 Şubat 2020 - İHA
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Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de bir otel, bir İtalyan doktorda koronavirüsünün tespit edilmesinin ardından karantina altına alındı.

Tatil için İspanya'ya giden İtalyan doktorda Kovid-19 tespit edildi

Otelde yaklaşık bin turist bulunduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kanarya adalari

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