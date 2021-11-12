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Kandaki bir protein, teşhisten yıllar önce tip 2 diyabeti tahmin edebilir
İsveç'teki Lund Üniversitesi tarafından yürütülen büyük bir araştırma, kanda, hastalığın başlangıcından on dokuz yıl öncesine kadar tip 2 diyabeti tahmin edebilen bir protein tanımladı. Çalışma Nature Communications'da yayınlandı .
Kandaki bir protein, teşhisten yıllar önce tip 2 diyabeti tahmin edebilir
12 Kasım 2021 16:37 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Tip 2 diyabet, dünya nüfusunun yüzde 6'sının hastalıktan muzdarip olduğu, büyüyen küresel bir salgın. Bununla birlikte, tip 2 diyabet geliştirme riski, hastalığın gerçek tezahüründen önce kilo kontrolü, iyi beslenme ve egzersiz ile büyük ölçüde azaltılabilir. Tip 2 diyabet riskinin semptomlardan önce erken tespiti, diyabetle ilgili sağlık komplikasyonlarını en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Yeni araştırma, İsveç ve Finlandiya'da iki farklı yerde 4 ila 19 yıl boyunca 5 bin 318 kişiyi izleyen çalışmalara dayanıyor.

Follistatin, esas olarak karaciğerden salgılanan ve metabolizmanın düzenlenmesinde rol oynayan bir proteindir. Çalışma, kan dolaşımındaki follistatin çok yükseldiğinde vücuda ne olduğunu araştırdı. Alman Tübingen Diyabet Ailesi Çalışması ve hücre biyolojisi araştırmasından elde edilen klinik verileri kullanan araştırmacılar, follistatin'in yağ dokusundan yağ yıkımını desteklediğini ve bunun da karaciğerde lipid birikiminin artmasına neden olduğunu buldular. Bu da alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ve tip 2 diyabet riskini artırır .

Araştırmacılar, kan follistatin düzeylerini neyin düzenlediğini bulmak için İsveç, Birleşik Krallık ve İtalya'dan 5 bin 124 kişi üzerinde genom çapında ilişkilendirme çalışması (GWAS) gerçekleştirdi ve follistatin düzeylerinin genetik olarak glukokinaz düzenleyici protein (GCKR) tarafından düzenlendiğini ortaya çıkardı. 

Yang De Marinis, "Bu çalışma, follistatin'in gelecekteki tip 2 diyabeti tahmin etmek için önemli bir biyobelirteç olma potansiyeline sahip olduğunu ve ayrıca bizi hastalığın arkasındaki mekanizmaların anlaşılmasına bir adım daha yaklaştırdığını gösteriyor" diyor.

Bir sonraki adım, sonuçları klinik kullanıma sokmak olacak. Yang De Marinis'in CEO olduğu biyoteknoloji girişimi Lundoch Diagnostics aracılığıyla tip 2 diyabet için bir biyobelirteç olarak follistatin kullanan yapay zeka tabanlı bir teşhis aracı geliştiriliyor. Bu, aracı küresel pazarlarda patent başvuruları kapsamında ticarileştirecek. Araç, bir protein biyobelirteç panelinden elde edilen sonuçların yapay zeka güdümlü bir algoritmaya yüklenebildiği basit bir kan testi sağlamayı ve nihayetinde hastalara gelecekteki tip 2 diyabet risklerini değerlendirmek için bir risk puanı vermeyi amaçlıyor.

Anahtar Kelimeler:

tip 2 diyabet follistatin isvec protein alkolsuzyagli karaciger hastaligi

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1) ömer hayyam (op.dr.)
12.11.2021 18:04:07
diyabet tanısını tetkik değil hekimin kanaati koyar...

bir hekim bir hastaya diyabet demiş ise iş bitmiştir...

laboratuvar ülkemizde hekimin önüne geçmiştir ve bu yanlıştır.

kanıta dayalı tıp diye hekimlik mesleğini, sanatını ;tetkik'e indirme saçmalığından vaz geçmeliyiz...
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