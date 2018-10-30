Kanser araştırmacılarından yeni buluş: 'Vücutta yayılması yavaşlatılabilecek'

Kanser tümörlerinin, kan damarlarının zayıf noktalarından kan veya lenf sistemine sızması ile kanserin vücutta normalden 200 kat daha hızlı yayıldığı açıklandı.

Kanser tümörlerinin salkım oluşturacak şekilde birleşmesi ile onların koordine olmasını artırdığını belirten Dr. Joseph Ndieyira, “Kanser hücrelerinin hücre yüzeylerinde bulunan çok sayıdaki reseptörler sayesinde sürekli bir network oluşturarak şehirler arası otobanlarda olduğu gibi dar kan damarlarında seyahat etme imkanı bulduğunu gördük” dedi.

Araştırmacılar, kanser hücrelerinin reseptörlerinin bloke edilmesi halinde tümörlerin kan damarlarının duvarlarında ilerleyişinin yavaşlayabileceğini kaydetti.

Kanser hücreleri kan damarları veya lenf sistemine girince vücudun her tarafına yayılıyor

İngiltere Karser Araştırma Merkezi’nde Baş araştırmacı Profesör Karen Vousden, kanser hücrelerinin yalnız yaşamadığını - tümörlerin, birbirleriyle haberleşen ve birbirlerinin davranışlarını etkileyen farklı hücre tiplerinden oluşan komplike toplumlar olduğunu söyledi.

Profesör Vousden, bu etkileşimlerin kanserlerin gelişme ve diğer organlara yayılma yolunu etkilediği için bu ilişkilerin daha iyi anlaşılması kanserin yayılma yolunun durdurabileceğini belirtti.

Araştırma Nature Journal Communications Biology dergisinde yayınladı.