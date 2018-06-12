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Kanser araştırmaları için '3 boyutlu biyo-yazıcı' üretiminde sona yaklaşıldı
Yakın Doğu Üniversitesi NEU3D Laboratuvarı'nda üretimine başlanan 3 boyutlu biyo-yazıcının yüzde 85'i tamamlandı. Yazıcının testlerinin yıl sonunda yapılması planlanıyor
Kanser araştırmaları için '3 boyutlu biyo-yazıcı' üretiminde sona yaklaşıldı
12 Haziran 2018 - DHA
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Yakın Doğu Üniversitesi'nin açıklamasına göre, canlı hücreler ile biyomateryallerin birleştirilip 3 boyutlu baskı teknikleri kullanılarak, doğal doku karakteristiklerini maksimum taklit eden yapıların üretilmesi için kullanılacak 3 boyutlu biyo-yazıcı sayesinde, canlı hücrelerden doğal boyutlarda organ, kas ve kemik dokusu üretimi yapılabilecek.

Hücre testlerine yıl sonunda başlanacak

Projenin ikinci yılında donanım ve yazılımın yüzde 85’inin tamamlanmış durumda olduğunu ve bu aşamaların ardından yıl sonunda hücre testlerine başlamayı düşündüklerini söyleyen Proje Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Emil Mammadov, "Şu anda biyo-yazıcılar, birçok araştırmaya yardımcı olmak için doku ve doku benzeri yapıları basmak için kullanılıyor. İstenen doku veya organ, 3 boyutlu doğal hidrojel tabakası içine yerleştirilmiş canlı hücrelerin biyo-baskısıyla elde ediliyor" dedi.

"Hareket ve koordinat testleri yapılıyor"

Dr. Mammadov, cihazın donanım ve yazılımında temel 3 boyutlu biyo-baskı için gereken hamlelerin tamamlandığını, hareket ve koordinat testlerinin başladığını söyledi.

"Bu yılın sonunda projenin diğer araştırmacıları olan Doç. Dr. Eda Becer ve Prof. Dr. Seda Vatansever’in yardımıyla hücre kültürü ve 3 boyutlu baskı testlerine geçilmesini planlıyoruz."

"Bitince çok önemli bir cihaza sahip olmuş olacağız"

Gelinen aşamanın oldukça umut verici olduğunu söyleyen Mammadov, şu bilgileri paylaştı:

"Bu proje sayesinde doku mühendisliği, biyomalzeme, kanser ve ilaç araştırmaları alanında çok önemli bir cihaza sahip olacağız. Aynı zamanda bu proje, çeşitli yenilikçi biyomateryaller üzerinde araştırma yapılmasına izin vererek biyomalzeme bilimi alanında da önemli ilerlemeler kaydedilmesine katkıda bulunacak. Cihaz sayesinde canlı hücreler ile biyomalzemelerin 3 boyutlu baskı ortamındaki uyumu da araştırılabilecek. Belki de bu biyo-bileşenler, gelecekte orijinal vücut parçaları için ikame, hatta iyileştirme olarak kullanılabilecektir."

Proje ikinci yılında meyvelerini vermeye başladı

Birçok merkezde biyo-yazıcı çalışmalarının yürütüldüğüne değinen Mammadov, şöyle devam etti:

"Çeşitli şirket ve araştırma merkezleri kendi 3 boyutlu biyo-yazıcısını üretmiş durumda. Yakın Doğu Üniversitesi olarak bu gelişmelere ayak uydurmak ve bu yenilikçi yaklaşımı benimseyen ilk merkezlerden biri olmak amacıyla 2016 yılında bu proje için benim sorumluluğumda YDÜ Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğü’ne başvurulmuş ve üniversitemizin öz kaynakları kullanılarak proje için destek alınmıştır. Cihazın üretimi Kıbrıs’ın NEU3D Laboratories’de yapılmış ve yürütülen çalışmalar projenin ikinci yılında ilk meyvelerini vermeye başlamıştır."

Mammadov, cihaz tasarımının Ersin Aytaç ve Emil Mammadov, cihaz üretim ve montajının Ersin Aytaç ve Ali Türk, elektrik ve elektronik aksamının Görkem Say ve Berk Yılmaz, yazılımının ise Nurullah Akkaya ve Tolga Yırtıcı tarafından yapıldığını söyledi.

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