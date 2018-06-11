'Kanser cerrahisinde fark ücreti alınmayacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan kanser hastalarına müjde geldi. Bakan Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah önümüzdeki dönemde kanser cerrahisini de fark ücreti alınmayan hizmetler arasına alacağız. Bunun hazırlıklarını da yaptık" açıklamasında bulundu.

SGK KANSER İLACI ÖDEME LİSTESİNE 4 İLAÇ DAHA EKLEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, mart ayında da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nun kanser ilacı ödeme listesine 4 ilaç daha eklediğini açıklamıştı.

Ödeme listesine eklenen kanser ilaçlarıyla ilgili konuşan Bakan Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yeni düzenlemelerin olabileceğini belirterek, şunları söylemişti: "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli şey. İstatistiklere baktığımız zaman en önemli başlıklardan birisi, TÜİK rakamlarında da sağlık çıkıyor. Bu yüzden çok hassasiyetle ve titizlikle çalışıyoruz, kesinlikle maliyet unsuru olarak görmüyoruz. Yine açıklayacağımız Resmi Gazete'ye gönderdik, 4 tane daha kanser ilacımızı geri ödeme listesine aldık, onun dışında çok sayıda ilacımız geri ödeme listesine girmiş durumda."

