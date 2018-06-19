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Kanser erken teşhisi için çip geliştiren liseli öğrencilere bir ödül de ISEF'ten
İzmir'de kanserde erken teşhise yönelik çip geliştiren lise öğrencisi Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud, Avrupa'dan aldıkları ödülden sonra ABD'den de ödülle döndü. ABD'nin Pittsburg kentinde düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden başarılı gençler, 81 ülkeden 1.800 projenin yer aldığı yarışmada biyomedikal mühendisliği dalında "Dünyanın en iyi 3. projesi" ödülünü aldı
Kanser erken teşhisi için çip geliştiren liseli öğrencilere bir ödül de ISEF'ten
19 Haziran 2018 - AA
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AA'da yer alan habere göre, Özel Ege Lisesi 12. sınıf öğrencileri Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud, önceki yıl kanserin erken teşhisi üzerinde çalışmaya karar verdi. Okuldaki bilim kuruluna başvuran öğrenciler, ilk olarak bu konuda daha önce yayımlanan bilimsel makaleleri inceledi.

Öğrencilerin konuya ilgisinden etkilenen okulun bilim kurulu başkanı Dr. Onur Akpınar da Akdeniz ve Masoud'a destek oldu.

1 yıl süren çalışmalar sonunda 'mikro akışkan çip' geliştirdiler

Akpınar'ın danışmanlığında hazırlıklara başlayan öğrenciler, yaklaşık bir yıl süren çalışmalar sonunda akciğer, meme ve prostat kanserini erken teşhis için "mikro akışkan çip" geliştirdi.

TÜBİTAK'ın yarışmasında gümüş madalya kazandılar

TÜBİTAK'ın düzenlediği proje yarışmasının İzmir ayağında, "Kanserden Değil Geç Kalmaktan Kork" adlı çalışmalarıyla birinci olan öğrenciler, Ankara'daki ulusal finalde gümüş madalya kazandı.

Avrupa'da 438 proje içinden birincilik kazandılar

İzmirli öğrenciler, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen SciChallenge adlı bilim yarışmasında 28 ülke ve 438 proje arasında birinciliği elde etti.

Bu kez de biyomedikal mühendisliği dalında "Dünyanın En İyi 3. Projesi" ödülü

ABD'nin Pittsburg kentinde düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nde (Intel-ISEF 2018) Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilen Berna ve Leyla, 81 ülkeden 1.800 projenin yer aldığı yarışmada biyomedikal mühendisliği dalında "dünyanın en iyi 3. projesi" olarak seçildi.

Geliştirdikleri çiplerin art arda ödül kazanmasının kendilerini de çok mutlu ettiğini vurgulayan Leyla ve Berna, ABD'de Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

isef 2018

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