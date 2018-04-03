Kanser gen haritalama testleri ile kanserle mücadelede yeni bir dönem başladı

Rutin kanser tedavisine yenilikçi, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri dahil etmek amacıyla 2010 yılında kurulan Foundation Medicine (FMl), kanser tedavisinde kişiye özel yaklaşım için büyük önem taşıyan, kanser gen haritalama testleri geliştiriyor. Kapsamlı gen haritalama testleri, yüzlerce kanserle ilişkili gendeki değişikliklerin çok yüksek bir duyarlılık ve özgüllükle saptanabilmesine olanak tanıyarak, kanserle mücadelede önemli rol oynuyor.

Türkiye'de İnfogenetik firması altında hizmet vermeye başlayan FMI’ın sunduğu kanser gen haritalama testlerinden FoundationOne, solid tümörlerde bulunan 315 farklı gendeki tüm genomik değişiklikleri tespit ediyor. Tümörün, vücudun neresinde bulunduğu fark etmeksizin yapılabilen bu testler, genetik değişikliklerin güncel tedavilerle eşleştirilmesine yardımcı oluyor.

FoundationONE’ın Amerika ve Avrupa’daki laboratuvarlarından gelen bu kapsamlı raporda, tümör dokusunda meydana gelen ve kansere neden olmuş olabilecek muhtemel genetik değişiklikler inceleniyor. Çıkan raporda, bu değişikliklerde etkin olabilecek dünyadaki tüm hedefe yönelik tedavi alternatifleri, hastanın immün tedaviden fayda sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin bazı bilgiler ve hastanın dahil edilebileceği klinik araştırmalar yer alıyor. Böylece hasta ve hekime tedavi sürecinde yol gösterebilecek kişiselleştirilmiş kanser haritası sunuluyor.

‘Önümüzdeki dönemde kişiye özel tedaviyi daha çok konuşacağız’

Kanser gen haritalama testlerinin ve detaylı data analizlerinin, kanser tedavisinde kişiye özel yaklaşımı her hasta için ulaşılabilir hale getirdiğini ifade eden Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şuayib Yalçın “Yakın bir süre öncesine kadar kanserler neredeyse tamamen ilk kez görüldükleri yere göre kategorize ediliyordu. Bilim, yüzlerce kanserle ilişkili gendeki ve bu genlerdeki birçok olası değişikliği keşfettikçe, genomik değişikliklerin sayısı ve kombinasyonu her bireyin kanserini daha da kendine özgü olduğunu keşfediyor. Kanserle mücadelede ‘kişiselleştirilmiş sağlık’ kavramıyla yeni ve daha fazla olasılık tanıyan bir safhaya girdik. Araştırmacılar ve biz hekimler, artık bu teknolojik gelişmelerin de desteğiyle kanseri çok daha detaylı bir şekilde anlayarak, tedavi seçeneklerini kişiye özel olarak sunmaya başladık. Dünyada hızla gelişmeye devam eden bu yenilikler sayesinde, önümüzdeki yıllarda kanseri daha iyi tanıyarak elimizi daha güçlendireceğimize inanıyorum” dedi.

‘Hekimlerin karar alma süreçlerini destekleyecek anlamlı sonuçlar veriyor’

Kanserle mücadelede kanser gen haritalama testlerinin sağlık dünyası için önemli bir aşama olduğunu belirten Foundation Medicine Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Medikal Başkanı Dr. Bahadır Pekin, “Moleküler bilgi alanında dünyanın lider şirketlerinden biri olan Foundation Medicine olarak, kişiye özel tedavilerin kanserle mücadelede kullanılmasında yeni bir dönemi başlattığına inanıyoruz. Sunduğumuz kişiselleştirilmiş kanser gen haritalama hizmetiyle, hekimlere karar alma süreçlerini destekleyecek anlamlı sonuçlar sağlıyoruz. Böylece hekimler, hastaları için tüm dünyada var olan en güncel tedavi seçeneklerini görebiliyor. FoundationOne testi çok az miktarda bir tümör dokusu ve tek bir test ile gerçekleşiyor. Böylece hem test için kullanılan tümör biyopsi dokusundan hem de zamandan tasarruf ediliyor. Karmaşık verinin, teknoloji ve bilim insanları tarafından analiz edilmesi sonucu ortaya çıkan bu raporlar kanser hastalarına umut olmayı amaçlıyor” dedi.