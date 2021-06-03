Kanser hastaları için önemli koronavirüs uyarısı

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Artaç, üniversiteye bağlı onkoloji hastanesinin Konya başta olmak üzere birçok ilden yıllık 15 bin kanser hastasını takip ettiğini belirtti. Prof. Dr. Artaç, "Bu süreçte takip ettiğimiz hastaların yaklaşık yüzde 5 kadarı Covid enfeksiyonu geçirdi. Hastalarımızın ölüm oranı da yaklaşık yüzde 4 civarındaydı. Bu dönemde hastaneye gelme korkusu ortaya çıkınca, hastalarımızda kısmi bir aksama yaşandı. Özellikle yeni tanı alacak hastalarda bu daha da çok dikkatimizi çekti ve Covid döneminde kanser tarama programlarının biraz geciktiğini gözlemledik" diye konuştu.

'COVİD AŞILARINI OLMALARINI ÖNERİYORUZ'

Kanser hastalarından koronavirüs aşısıyla ilgili çok soru aldığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Artaç, "Tanı konulan hastalarımıza kemoterapi tedavilerine başlamadan önce Covid aşısını yaptırmasını söylüyoruz, eğer bu mümkün değilse tedavi alan bir hastaysa mutlaka doktoruna danışarak aşısını yaptırmalı.

Aşı, kanser hastalarında özellikle aktif tedavi alan hastalarda koruyuculuk oranı, normal insanlara göre az daha düşük. Ama yine de koruyucu olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde. Mutant virüs kanser hastaları için bir tehlike.

Kanser hastaları kendilerini daha fazla korumaları gerekiyor. Sadece hastane ortamında değil, evlerinde de mutlaka ziyarete dikkat etsinler, kalabalıktan kaçsınlar'' dedi.