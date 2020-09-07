Kanser hastaları sanılanın aksine Covid-19 için yüksek risk grubunda olmayabilir

Salgın ortaya çıktığından bu yana, kanser hastalarının yüksek risk grubunda olduğu devamlı belirtiliyordu. Salgının erken dönemlerinde Çin’de yapılan bir çalışma ve İngiltere’nin kanser tedavisi gören vatandaşlarına uyarısı bu hastalar üzerindeki paniği de artırmıştı.

Ancak yakın zamanda yapılan bir çalışmadan elde edilen bulgulara göre bu varsayım yanlış olabilir. İsrail Teknoloji Enstitüsü ve Rambam Hastanesi işbirliğinde yapılan bu çalışmada araştırmacılar, kanser hastalarının genel popülasyondan daha yüksek bir riske sahip olmadığını ortaya koydu. Ayrıca araştırmacılar, kanser tedavisi alan hastaların Covid-19’a karşı güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirebileceğini de öne sürdü.

Kanser tedavisi bağışıklık sistemini Covid-19’a karşı daha dirençli hale getiriyor

Rambam Hastanesi Onkoloji Kliniği yöneticisi Prof. Irit Ben Aharon ve İsrail Teknoloji Enstisüsü Kanser Araştırma Merkezi başkanı Prof. Yuval Shaked, aktif kemoterapi gören 164 kanser hastası ile 107 sağlık çalışanın kan testlerini karşılaştırdı. Analiz sonuçlarına göre, kanser hastaları için antikor geliştirme oranı yüzde 2,4 iken diğer grup için bu oran yüzde 1,94 idi.

Ben Aharon ve Yuval Shaked’e göre, Covid-19’un kanser hastaları için diğer hastalara oranla daha yüksek risk teşkil ettiğine dair kanıtlanmış bir dayanak yok. Ayrıca araştırmacıların ifade ettiğine göre, kanser hastalarının bağışıklık sisteminde kemoterapi esnasında ortaya çıkan değişiklikler, onları kalp hastalıklarına karşı da koruyor.