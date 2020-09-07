Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kanser hastaları sanılanın aksine Covid-19 için yüksek risk grubunda olmayabilir
Son zamanlarda yapılan yeni bir çalışmaya göre, kanser tedavisi bağışıklık sistemini SARS-CoV-2 enfeksiyonunun şiddetli semptomlarına daha dirençli hale getiriyor.
Kanser hastaları sanılanın aksine Covid-19 için yüksek risk grubunda olmayabilir
07 Eylül 2020 15:08 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Salgın ortaya çıktığından bu yana, kanser hastalarının yüksek risk grubunda olduğu devamlı belirtiliyordu. Salgının erken dönemlerinde Çin’de yapılan bir çalışma ve İngiltere’nin kanser tedavisi gören vatandaşlarına uyarısı bu hastalar üzerindeki paniği de artırmıştı.
Ancak yakın zamanda yapılan bir çalışmadan elde edilen bulgulara göre bu varsayım yanlış olabilir. İsrail Teknoloji Enstitüsü ve Rambam Hastanesi işbirliğinde yapılan bu çalışmada araştırmacılar, kanser hastalarının genel popülasyondan daha yüksek bir riske sahip olmadığını ortaya koydu. Ayrıca araştırmacılar, kanser tedavisi alan hastaların Covid-19’a karşı güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirebileceğini de öne sürdü.

Kanser tedavisi bağışıklık sistemini Covid-19’a karşı daha dirençli hale getiriyor
Rambam Hastanesi Onkoloji Kliniği yöneticisi Prof. Irit Ben Aharon ve İsrail Teknoloji Enstisüsü Kanser Araştırma Merkezi başkanı Prof. Yuval Shaked, aktif kemoterapi gören 164 kanser hastası ile 107 sağlık çalışanın kan testlerini karşılaştırdı. Analiz sonuçlarına göre, kanser hastaları için antikor geliştirme oranı yüzde 2,4 iken diğer grup için bu oran yüzde 1,94 idi.

Ben Aharon ve Yuval Shaked’e göre, Covid-19’un kanser hastaları için diğer hastalara oranla daha yüksek risk teşkil ettiğine dair kanıtlanmış bir dayanak yok. Ayrıca araştırmacıların ifade ettiğine göre, kanser hastalarının bağışıklık sisteminde kemoterapi esnasında ortaya çıkan değişiklikler, onları kalp hastalıklarına karşı da koruyor.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 kanser salgin yuksek risk grubu calisma kanser tedavisi bagisiklik onkoloji

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.