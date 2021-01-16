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Kanser hastası çocukları gülümseten maskeler iki ödül birden aldı
İçinde bulunduğumuz pandamı günlerini renklendirmek ve 23 Nisan’da kanser tedavisi gören çocuklar için Nobel İlaç ve Gülmek İyileştirir Derneği tarafından hayata geçirilen ‘’Gülümseten Maskeler’’ projesi Felis Başarı Ödülü, ve Türkiye iş dünyasındaki markaların pazarlama süreçlerinin değerlendirildiği İstanbul Marketing Awards 2020’de Gold ödül aldı
Kanser hastası çocukları gülümseten maskeler iki ödül birden aldı
16 Ocak 2021 15:29 -
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Proje kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel birbirinden şirin maske tasarımlarıyla Instagram AR filtresi oluşturuldu. Kullanıcılar, bu maskelerle çekilen fotoğraflarını paylaştıkça Gülmek İyileştirir Derneği, hastanede yatarak kanserle mücadelelerine devam eden çocuklarımız için 23 Nisan hediyeleri hazırladı. Projeye kanser hastası çocukların hayatına dokunmak isteyen binlerce kişi destek verdi ve projeden 1.345.000 kişi haberdar oldu.  6 binden fazla kişinin kullandığı filtrelerle yapılan paylaşımlar sonucu, Gülmek İyileştirir Derneği tarafından dört hastanede tedavi gören 150 kanser hastası çocuğa hediye paketleri gönderildi.
 


Ödüller

  • Felis Ödülleri: Sağlık İletişim Bölümü Tüketici İletişimi WOM Projesi kategorisinde Başarı Ödülü
  • İstanbul Marketing Awards 2020: Sağlık İletişimi/ Tüketiciye Yönelik kategorisinde Gold Ödülü

 

Anahtar Kelimeler:

gulumseten maskeler odul kanser hastasi cocuklar

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