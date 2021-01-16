Kanser hastası çocukları gülümseten maskeler iki ödül birden aldı

Proje kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel birbirinden şirin maske tasarımlarıyla Instagram AR filtresi oluşturuldu. Kullanıcılar, bu maskelerle çekilen fotoğraflarını paylaştıkça Gülmek İyileştirir Derneği, hastanede yatarak kanserle mücadelelerine devam eden çocuklarımız için 23 Nisan hediyeleri hazırladı. Projeye kanser hastası çocukların hayatına dokunmak isteyen binlerce kişi destek verdi ve projeden 1.345.000 kişi haberdar oldu. 6 binden fazla kişinin kullandığı filtrelerle yapılan paylaşımlar sonucu, Gülmek İyileştirir Derneği tarafından dört hastanede tedavi gören 150 kanser hastası çocuğa hediye paketleri gönderildi.





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