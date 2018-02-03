Kanser ile mücadele artık 'kazanılabilir' bir savaş haline geldi

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu'nun (IARC) tahminlerine göre, kanser 2030 yılındaki ölüm nedenleri arasında birinci sırada olacak. Araştırmalara göre dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon insan bu hastalığa yakalanıyor ve yaklaşık 7 milyon insan da bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.



Kanser riskini azaltmak mümkün

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle görüşlerini paylaşan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, kanserin nedenleri hakkında şunları söyledi: “Kansere yol açan etkenler kabaca genetik ve çevresel olarak iki grupta toplanabilir. Kanser %90 çevresel, %10 oranında ise genetik faktörlere bağlı oluşmaktadır. Çevresel faktörler arasında tütün, alkol, obezite ve enfeksiyonlar ilk sıralarda yer almaktadır. Bu etkenler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Kanserle mücadelenin en önemli basamağı olan önleme çalışmaları da, bu ve diğer çevresel faktörlerle mücadeleyi ve bu mücadele konusunda geliştirilen sağlık politikalarını kapsamaktadır. Kanserden korunma, oluşumunu engelleyecek veya azaltacak tedbirlerin alınması (birincil korunma) ve erken tanı ve tedavi ile etkilerinin en aza indirilmesi (ikincil korunma) şeklinde iki ana başlık altında değerlendirilebilir. Kontrol edilebilecek çevresel ve yaşam tarzı ile ilgili faktörlerin düzenlenmesi bazı kanserlerin oluşumunu azaltabilir.”



“Kanser amansız bir hastalıktır” algısı yanlış

Kanserin halk arasında tedavisi olmayan amansız bir hastalık olarak bilinmesinin tanıda gecikmelere yol açtığını hatta tedaviyi güçleştirdiğini belirten Prof. Dr. Mahmut Gümüş şöyle devam etti: “Oysa kanser, tedavisi mümkün bir hastalıklar grubudur. Yapılan bilimsel çalışmalarla kanserin teşhis oranı durmadan artarken kanser nedenli ölüm oranı hemen hemen sabit kalmaktadır. Bu tablo, kanserin kazanılabilir bir savaş olması yönünde ümit vericidir. Tedavi yöntemlerindeki gelişmelerle bu hastalıklara bağlı ölümler azalmakta veya hastalar daha uzun ve daha sağlıklı yaşamaktadır. Genel olarak bakıldığında erişkin kanser hastalarında sağ kalım 1960'larda %39 iken bu oran 2000'lerde %70'e ulaşmıştır. Sağ kalım oranlarında görülen bu artış, gelişen tedavi yaklaşımının bir sonucudur. Günümüzde kanser tedavisi cerrahi, kemoterapi ve radyoterapinin kombinasyonu şeklinde uygulanmaktadır. Son yıllarda geliştirilen hedefe yönelik tedaviler ile kanserin baş edilebilir kronik bir hastalığa dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.”



Lilly İlaç Medikal Direktörü Dr. Levent Alev de 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında şu açıklamaları paylaştı: ”Lilly, dünyada 140 yılı aşkın bir süredir insanlara daha iyi bir yaşam sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Onkoloji, Lilly'nin yenilikçi tedavi seçeneklerini geliştirdiği tedavi alanlarından biridir ve Lilly Türkiye olarak onkoloji alanında karşılanmamış ihtiyaçları gidermeye yönelik klinik çalışmalarımıza devam ediyoruz.”