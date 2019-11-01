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Kanser tarama testi dönüşünde kaza: 31 yaralı
Ankara'da, kanser tarama testinden dönenleri taşıyan otobüsün, kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 31 kişi yaralandı
Kanser tarama testi dönüşünde kaza: 31 yaralı
01 Kasım 2019 - DHA
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Kaza saat 14.00 sıralarında Ankara ile Bala ilçesi arasındaki yolda meydana geldi. Bala'da yaşayan kadınları Ankara'da kanser tarama testine götüren Çankaya Belediyesi'ne ait otobüs, testin ardından dönüş için yola çıktı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DM 0124 plakalı Çankaya Belediyesi'ne ait otobüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 25'i kadın, 3'ü çocuk, 2'si hemşire ve şoför ile birlikte 31 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler ile vatandaşlar yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri de ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:

kanser tarama testi trafik kazasi

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