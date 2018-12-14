Kanser Taramaları Çağrı Merkezi'nde pilot uygulam Sakarya'da başlıyor

İl Sağlık Müdürlüğü Kanser ve Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Birimi tarafından Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Kanser Taramaları Çağrı Merkezi Pilot Uygulama ve Kanser Yıllık Olağan Toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, ilçe sağlık müdürleri ile toplum sağlığı merkezlerinin başkanları, Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Özge Öner ve kanser birimi çalışanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan çalışmayla Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) yanında Aile Hekimlerinin de ücretsiz kanser taramalarına katıldığını kaydetti. Ücretsiz kanser taramalarından vatandaşların faydalanma oranını artırmak gerektiğine vurgu yapan Öğütlü “İlimiz Bakanlığımız tarafından Kanser Taramaları Çağrı Merkezi Pilot uygulamasında 11 il içerisinde yer aldı. 2019 yılı itibariyle faaliyete geçirilecek olan uygulama ile kanserle mücadelede erken teşhis oranın daha da artmasını hedefliyoruz. Yapılan çalışmalarla insanların taramalarda kanser hastalıklarının olup olmadığının anlaşılması, onları hayattan koparacak bu hastalıkların erken tedavisine başlanması, büyük ve önemli bir hizmet. Bu görevi yapan tüm personelimizde kutsal bir görevi ifa ettiklerini asla unutmasın.” diye konuştu.

Öğütlü’nün konuşmasının ardından Kanser Birim Uzmanı Sibel Gedikoğlu tarafından Sakarya’da yürütülen kanser taramaları ile ilgili yıllık değerlendirmeler yapılarak, tüm ilçelere gösterdikleri özveri ve çalışmalardan dolayı teşekkür edildi. Arifiye ve Akyazı ilçe sağlık müdürlükleri tarafından hazırlanan Kanserde Kamu Spotlarının gösterimiyle devam eden programda, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan Kanser Tarama Çağrı Merkezi Pilot uygulaması hakkında Ebe Meral Gültekin tarafından katılımcılara eğitim verildi. Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Özge Öner tarafından iletişim, danışmanlık, ikna ve motivasyon, kendini tanıma konulu sunumla program sona erdi.

Kanser Taramaları Çağrı Merkezi nasıl çalışacak?

Kanser vakalarına göre oluşturulan muhtemel yaş ortalamaları çerçevesinde hazırlanan listelerle vatandaşlara ulaşılarak, ücretsiz kanser taramaları yaptırmaları konusunda bilgilendirilerek KETEM ve Aile Hekimliklerinde randevular oluşturulacak. Bilgilendirme yapıldığı halde tarama yaptırmayanlar Aile Hekimleri tarafından tekrar aranarak yeniden kanser taraması için davet edilecek. Tüm davetlere rağmen tarama yaptırmayanlar yine çağrı merkezi tarafından takibe alınarak tarama yaptırmaları konusunda girişimlerde bulunulacak. Erken teşhis edildiğinde tedavi edile bilen kanser hastalıklarına karşı Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 11 ilde başlatılan çalışmanın tüm yurtta yaygınlaştırılması hedefleniyor.