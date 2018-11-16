Kanser tedavisinde yeni bir pencere: 'FDA ilk defa kanserin genetiğini hedef alan tedaviyi onayladı'

İzmir Kent Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Görümlü kanser tedavisinde yeni bir yöntem olan immünoterapide ümit verici gelişmelere dikkat çekti. Vücudumuzda bir gün içerisinde milyonlarca hücre yok olurken milyonlarcasının da diğer hücrelerden kopyalanarak oluştuğunu belirten Doç. Dr. Görümlü, DNA kopyalanmasının hücre oluşumunun en kritik aşaması olduğunu söyledi. Hücrelerin yönetim birimi olarak tanımlanan DNA'nın kopyalanması sırasında hatalar meydana gelebildiğini kaydeden Görümlü şöyle konuştu:

"Bu hatalar çoğu zaman çok hassas tamir mekanizmalarınca onarılıyor. Ancak bazı durumlarda genetik ya da sonradan kazanılmış olarak DNA hatalarını tamir eden genlerde bozukluklar meydana gelebiliyor. DNA içerisindeki tekrar eden küçük diziler olarak tanımlanan 'Mikrosatellitler' mutasyon denilen genetik hatalara en yatkın bölgelerden olup, binlerce mutasyon insan vücudunda birikerek 'Genomik kararsızlık' (microsatellite instability= MSI) olarak adlandırılan tabloya sebep oluyor. MSI olarak isimlendirilen bu bozukluk başta kalın barsak, rahim, mide, pankreas kanseri gibi çeşitli kanser türlerinde saptanabilmekte. MSI varlığı son dönemde pratiğimize yön veren immünoterapi tedavilerinin başarılı olabileceğini gösteren bir belirteç olarak kabul ediliyor. Standart kemoterapiler sonrası hastalığı ilerleme gösteren vakalarda, MSI testi yapılarak pozitif olarak saptanan hastalarda uygulanan immünoterapi tedavileri ile çok ciddi başarılar elde ediliyor."

Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin (FDA) son 1 yıl içerisinde MSI testi pozitif tüm kanser vakalarında Pembrolizumab isimli immünoterapi ilacının kullanımını onayladığını kaydeden Doç. Dr. Görümlü sözlerini şöyle sürdürdü:

"FDA ilk defa, tümörün köken aldığı organa bakmaksızın, kanserin genetik yapısını hedef alan bir tedavi yöntemini onaylamıştır. Benzer şekilde yakın zamanda da kalın barsak kanserli MSI test pozitif hastalarda Nivolumab isimli immunoterapi ilacının kullanımı da onaylanmıştır. Birçok kanser türünde standart tedaviler sonrası ilerlemiş vakalarda, MSI gibi belirli özelliklere sahip olan hastaların tespiti, immunoterapi tedavilerinden yüksek oranda fayda görecek hastaları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Basit patolojik ve genetik testleri kullanarak MSI varlığını tespit edebiliyoruz. Bu son gelişmeler immünoterapi ilaçlarını tedaviye dirençli hastalarımızda kullanabilme şansını bize sağladı. Bunlar biz onkologlar ve hastalarımız için ümit veren gelişmeler."

