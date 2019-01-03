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Kanser teşhisi için 'nefes al ver' dönemi: Bin 500 kişide deneme çalışmaları başladı
Kanseri nefes tahliliyle teşhis edecek cihaz İngiltere'de denenmeye başlandı.
Kanser teşhisi için 'nefes al ver' dönemi: Bin 500 kişide deneme çalışmaları başladı
03 Ocak 2019 - AA
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Kanser araştırmalarını destekleyen "Cancer Research UK"nın himayesinde Cambridge Üniversitesinde geliştirilen cihazla kanserin nefes tahliliyle erken teşhisinin amaçlandığı bildirildi.

Cancer Research UK'dan yapılan açıklamada, nefesteki moleküllerin incelenmesi yoluyla kanseri teşhis edecek cihazın Cambridge'deki Addenbrooke's Hastanesi'nde bin 500 kişi üzerinde denenmeye başlandığı kaydedildi. 

Araştırmacılar cihazı ilk aşamada mide ve yemek borusu kanserlerinin teşhis edilmesi için kullanmayı hedeflese de sonraki aşamalarda prostat, böbrek, karaciğer ve pankreas kanserlerinin de deneme kapsamına alınacağı belirtildi. 

Erken teşhis yaşam kurtaracak

Cancer Research UK'nin baş araştırmacısı Profesör Rebecca Fitzgerald, "Acilen bu nefes testi gibi yeni araçlar geliştirmemiz gerekiyor. Bu test kanserin çok daha erken tespit ve teşhis edilmesine yardım ederek hastaların yaşam şansını artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Cihazın geliştirilmesinde rol alan şirketin kurucularından Billy Boyle da kanserin vücuda müdahale edilmeden teşhis edilmesinin hastaların eski yöntemlerle gördüğü zararın önüne geçeceğini söyledi.

"Nefesteki moleküllerin, kanda bulduklarımıza gerçekten yakın olduğunu keşfettik." ifadesini kullanan Boyle, "Esas olarak bir nefes 'biyopsisi' geliştirdik, böylece büyüyen bir tümörün içinde ne olup bittiğini tespit edip izleyebiliyoruz. Tümörleri, henüz hiçbir taramada görünmeyecekleri kadar küçük oldukları bir aşamada tespit etmeyi amaçlıyoruz." yorumunu yaptı.  

Anahtar Kelimeler:

kanser teshisi cancer research uk rebecca fitzgerald

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