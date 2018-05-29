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Kanser teşhisinde yapay zeka insandan daha isabetli teşhisler yaptı
Yapılan bir araştırma deri kanserinin teşhisi aşamasında bilgisayar teknolojisinin insana göre daha başarılı olduğunu ortaya koydu
Kanser teşhisinde yapay zeka insandan daha isabetli teşhisler yaptı
29 Mayıs 2018 - BBC
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Alman, Amerikalı ve Fransızlardan oluşan araştırma ekibi, zararlı deri lezyonlarını iyi huylulardan ayırabilmesi için, bir yapay zeka sistemine 100 binden fazla görsel gösterdi.

Bir derin öğrenme sistemi olan CNN (Konvolüsyonel Sinir Ağları) ile 17 ülkeden toplam 58 dermatolojist karşlılıklı teste sokularak, insan ve makineye, iyi huylu ve kötü huylu cilt lezyon örneklerini teşhis etmesi söylendi.

Deneye giren cilt doktorlarının yarıdan fazlası uzman konumunda, kalan yüzde 50'lik bölüm ise beş yıl veya altında tecrübeye sahip dermatolojistlerden oluşturuldu.

Yapılan karşılaştırma sonrası, "CNN teknolojisinin dermatolojistlerin çoğundan daha iyi performans gösterdiği" sonucunu açıklandı.

Annals of Oncology isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırmanın detaylı sonuçlarına göre, cilt doktorları deri kanserini yüzde 86.6 oranında teşhis ederken, CNN yüzde 95 oranında doğru teşhis oranına ulaştı.

Araştırma ekibinde yer alan Heidelberg Üniversitesi'nden Holger Haenssle, yaptığı açıklamada, "CNN melanomaları daha az gözden kaçırdı. Bu da cilt doktorlarından daha yüksek bir hassasiyeti olduğu anlamına geliyor" dedi.

Haenssle, CNN'in yanlış deri kanseri tanısı konusunda da cilt doktorlarından daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Her yıl 55 bin insan deri kanserinden ölüyor
Araştırmada, cilt doktorlarının teşhislerindeki isabet oranının, hasta ve lezyonları hakkında daha fazla bilgi elde etmeleri ile doğru orantılı olarak arttığı da gözlemlendi.

Deneyi yürüten ekip, yapay zekanın deri kanseri teşhisinde daha hızlı ve kullanışlı bir araç olduğu görüşünü açıkladı.

Ancak makinelerin cilt doktoların yerini alacağı değil yardımcı olarak işlev göreceği değerlendiriliyor.

Her yıl 232 bin yeni deri kanseri vakasında 55 bin insan hayatını kaybediyor.

Anahtar Kelimeler:

deri kanseri dermatolojist holger haenssle

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People
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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
29.05.2018 16:29:08
Herkesin birbirini gırtlakladığı dünyada yakında, "Yapay zeka insandan daha insanca davrandı" diye bir haber de görebiliriz.
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