Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kanseri yenen kadınlar, voleybol maçında doktorlarını da yendi
Ankara'da kanserle mücadele eden ve hastalığı yenen kadınlar, Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü kapsamında, tedavilerini yürüten doktorlarla voleybol maçı yaptı. Kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen karşılaşmada hastalar, doktorları mağlup etti
Kanseri yenen kadınlar, voleybol maçında doktorlarını da yendi
20 Eylül 2019 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA - Kanserle Dans Derneği ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında hastalar, doktorlara karşı mücadele etti. Üniversite yerleşkesindeki spor salonunda gerçekleştirilen karşılaşmada, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden ve tamamlanan kadınlardan oluşan voleybol takımı, tedavilerini yürüten doktorlardan oluşan takımla karşılaştı.

Kadınların antrenörlüğünü, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ üstlendi. Üstündağ, 'Biz inandık siz de inanın' sloganıyla bir araya gelen kadınlara, karşılaşma sırasında taktikler verdi. Tek set üzerinden oynanan karşılaşmayı kadınlar 25-16 kazandı. Kadınlar, maçın ardından şarkılar söyleyip, halay çekerek galibiyeti kutladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularının imzaladığı formayı, tek tek tebrik ettiği kadınlara hediye etti. Kadınlar, daha sonra doktorlarıyla birlikte galibiyet pozu verdi, fotoğraf çektirdi.

'FİLENİN YENİ SULTANLARI ONLAR'

Doktorların takımında yer alan Hacettepe Üversitesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Jinekoloji Onkoloji Derneği Kanser Önleme Grubu Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, Türk doktorları olarak Dünya Jinekolojik Onkoloji Gününü kendilerinin ilan ettiğini ve bu nedenle ilk kez kutlandığını söyledi. Dünyada kanser vakaları hakkında bilgiler veren Doç.Dr. Gültekin, "Rakamlar, Türkiye düzeyinde baktığınızda yılda 12 bin 500 teşhis var, 4-5 bin aralığında hastamızı kaybediyoruz. Bunların en az üçte birini obezite, tütünle mücadele ve fiziksel aktiviteyle önlememiz mümkün. Bugün farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği yaptık. Kanserli hastalarımızla maç yaptık. Hepsi çok güzel hazırlanmışlar. Sanırım kanseri yendikten sonra motivasyon elde etmişler. Filenin yeni sultanları onlar, hayatın sultanları. Ölümcül hastalıkları yendiler, sonra da bizi yendiler. Ne yaptıysak maçı kazanamadık. Yaşasın Türk kadını diyoruz" diye konuştu.

TOKAT'TAN GELDİ

Karşılaşmayı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tribünde takip eden hastalığı yenen hastalar arasında bulunan Saadet Balcı da (63), bu etkinlik için Tokat'tan geldiğini söyledi. Yumurtalık kanserini yendiğini belirten Balcı, kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak için etkinliğe katıldığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:

dunya jinekolojik onkoloji gunu kanser

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü kanser alzheimer dunya alzheimer gunu Yalçın Erzurumlu Süleyman Demirel Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Merve keleş sahte estetik uzmanı Sağlık Bakanlığı Rahim ağzı kanseri Cihat Ünlü TAJEV Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Bakanlığı Hamdi Gören sağlıkta şiddet GDO Sabancı Üniversitesi Doğukan Kaygusuz Sümeyra Vural hava kirliliği rahim ağzı kanseri Murat Gültekin UMKE AFAD hastane enfeksiyonu sepsis Emine Alp Meşe tıp eğitimi beslenme dersi alzheimer Mehmet İlkin Naharcı Sağlık Bilimleri Üniversitesi alzheimer çocuk felci dünya sağlık örgütü Sağlık Bakanlığı hekim elektronik sigara Tıbbi Onkoloji Derneği Prostat Kanseri
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA
27/09-28/09 1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri RADYOLOJİ İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.