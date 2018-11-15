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Kanserin çaresi bulundu mu? Prof. Dr. Bülent Karabulut kolon kanseri ile ilgili detayları paylaştı
Erken teşhis ve doğru tedavi her kanser türü için önemli. Kolon kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Amgen’la Sağlıklı Buluşmalar” kapsamında Ankara’da düzenlenen toplantıda konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Karabulut “Genel olarak kanserin oluşmasının nasıl engellenebileceğinin kesin yanıtı hala tam olarak bilinmiyor" dedi
Kanserin çaresi bulundu mu? Prof. Dr. Bülent Karabulut kolon kanseri ile ilgili detayları paylaştı
15 Kasım 2018 -
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Türkiye’de en sık görülen kanserler arasında üçüncü sırada yer alan kolon kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Karabulut, gelişen tıbbi uygulamalar ve tanı tekniklerinin tedavide gücünü artırdığı günümüzde, pek çok kanser türünün önlenebilir hastalıklar arasına girdiğini söyledi. Kolon kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Amgen’la Sağlıklı Buluşmalar” çatısı altında Ankara’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Bülent Karabulut, kolon kanserinde en iyi erken tanı yönteminin kolonoskopi olduğunu vurguladı.

Belirtiler ciddiye alınmalı

Kolon kanserinde farkındalık arttıkça iyileşme oranlarının da yükseldiğini dile getiren Bülent Karabulut, “Belirtilerin ciddiye alınması, kontrollerin ihmal edilmemesi ve yaşam tarzında yapılan değişiklikler kolon kanseri riskini azaltıyor. Türkiye’de bireyler doktora başvurmakta geç kalıyor. Erken teşhis ve doğru tedavi uygulamaları her kanser türünde önemli. Kontroller ihmal edilmemeli” diye konuştu. Özellikle ailesinde kolon kanseri olanların, risk faktörlerini taşıyanların ve 50 yaşını geçmiş kişilerin kolonoskopi yaptırmaları gerektiğini belirten Karabulut şöyle konuştu: “Kolon kanseri herhangi bir yaşta ortaya çıkabileceği gibi hastaların yüzde 90’ından fazlasında 50 yaşın üzerinde ortaya çıkıyor. Bu yaştan sonra risk, her 10 yılda 2’ye katlanıyor. Bu sebeple 50 yaşın üzerinde mutlaka yılda 1 kez “dışkıda gizli kan tayini” testi; her 10 yılda bir kolonoskopi taraması yaptırılmasını öneriyoruz. Yüksek risk taşıyan bireylerin ise 2 yılda bir kolonoskopi yaptırması gerekiyor.” Sigara, alkol, hareketsiz yaşam, şişmanlık ve yetersiz lifli gıda tüketiminin kolon kanseri riskini artıran sebeplerin başında geldiğini vurgulayan Bülent Karabulut, ayrıca, obezite ve diyabetin de kolon kanseri ile bağlantılı hastalıklar olduğunu söyledi. 

Prof. Dr. Bülent Karabulut kanserde doğru bilinen yanlışları sıralarken özellikle kanserin çaresinin bulunduğunun ama açıklanmadığı algısının yanlış olduğu şu sözlerle aktardı: "Kanser birçok mekanizmalarla ortaya çıkan kompleks bir konu. Her organa ve evreye göre tedavisi çeşitlilik gösteriyor. Kanserin kesin tedavisi ve çözümü konusunda çalışmalar hala yürütülüyor olsa da günümüzde meme, akciğer, bağırsak, yumurtalık, gırtlak gibi birçok kanser çeşidinin tedavisinde büyük gelişmeler vardır. Genel olarak kanserin oluşmasının nasıl engellenebileceğinin kesin yanıtı hala tam olarak bilinmiyor." 

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