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Kanserin metastaz yapmasına yol açan hücreler tespit edildi
Belçikalı araştırmacıların kanserin vücutta yayılmasına yol açan tümör hücrelerini belirlemesiyle hastalığın tedavisinin kesinlik derecesinin artması umudu doğdu
Kanserin metastaz yapmasına yol açan hücreler tespit edildi
23 Nisan 2018 -
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Belçikalı araştırmacılar, kanserin metastaz yapmasına yol açan tümör hücrelerini belirledi.

Özgür Brüksel Üniversitesi (ULB), Katolik Leuven Üniversitesi ve Erasmus Hastanesinden 25 doktor, araştırmayı Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla cilt ve meme kanserini temel alarak yaptı.

Prof. Dr. Cedric Blanpain'in yönettiği araştırmada bilim insanları, kanserin farklı evrelerindeki hücreleri inceledi ve kötü huylu olanları 6 ayrı kategoriye ayırdı.

Tümör hücrelerinin genetik yapısını inceleyen araştırmacılar, bilinenin aksine bu hücrelerin birbirleriyle aynı olmadığını, kanserin köken aldığı organın dışına çıkarak diğer dokulara yayılmasına neden olan kötü huylu hücrelerin bazı farklılıklar gösterdiğini tespit etti.

Araştırmada elde edilen sonuçların, kanser tedavisini kesinlik derecesini artırabileceğine, metastaza yol açan hücrenin belirlenmesiyle tedavide hedefin daha belirgin hale geleceğine işaret edildi.

"Nature" dergisinde yayımlanan araştırmanın, kanser tedavisinde çığır açabileceği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:

kanser metastaz

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