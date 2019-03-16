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Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde obezite cerrahisi uygulanıyor
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanı Op. Dr. İsmet Han: - "Obezite cerrahisi, uygun hastalarda yaşam tarzı ve diyet alışkanlıklarının düzenlenmesi ile oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Obezite cerrahi ameliyatlarını biz de hastanemizde yapıyoruz"
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde obezite cerrahisi uygulanıyor
16 Mart 2019 -
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TRABZON-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsmet Han, obezite cerrahisinin, uygun hastalarda yaşam tarzı ve diyet alışkanlıklarının düzenlenmesi ile oldukça başarılı sonuçlar verdiğine dikkati çekerek, obezite cerrahi ameliyatı yaptıklarını bildirdi.

Han, yaptığı yazılı açıklamada, obez hastaların kilo vererek sağlıklı yaşayabilmeleri için sindirim sistemine cerrahi müdahalede bulunulmasına obezite cerrahisi denildiğini belirtti.

Gıda alımlarının veya besin emilimlerinin azaltılması amacıyla yapılan mide küçültme ve bağırsak kısaltma ameliyatlarının obezite ve diyabet cerrahisine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar olduğunu vurgulayan Han, bu ameliyatların seçilmiş hastalara uygulanabildiğini aktardı.

Han, ameliyatların başarılı olabilmesi için operasyon öncesinde detaylı inceleme yapmak gerektiğinin altını çizerek, "Hastalarımızın obezite şikayeti ile başvurusu sonrası kapsamlı bir tanı süreci başlatıyoruz. Uygun bulunması halinde gerekli cerrahi girişim planlanıyor. Ülkemizde sayısı hızla artan ve gitgide gelişen obezite cerrahisinin bu konuda yeterli eğitimi olan cerrahlar tarafından, gerekli donanıma sahip hastanelerde yapılması hem ameliyata bağlı komplikasyonların önlenmesinde hem de hasta kayıplarının azalmasında önemli bir etkendir." değerlendirmesinde bulundu.

Obezite ve diyabet tedavisine yönelik olarak gerçekleştirilen bu cerrahi müdahalelerin 18-60 yaş arasındaki hastalara uygulandığına işaret eden Han, şöyle devam etti:

"Ameliyat öncesinde gastroenterolojik cerrahi, endokrinoloji, psikiyatri, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, anestezi ve reanimasyon uzmanları ve diyetisyenden oluşan ekip tarafından detaylı inceleme yapılmaktadır. Vücut Kitle İndeksi 40 kilogram/metrekare üzeri olması veya 35-40 kilogram/metrekare olan hastalara metabolik hastalıkların eşlik etmesi başlıca ameliyat kriterleridir. 18 yaşın altına uygulanmayan bu ameliyatlar, 60 yaş üzerindeki hastalarda kişinin fizik durumuna göre yapılabilmektedir."

Han, mide küçültme gibi obezite tedavisinde uygulanan ameliyatların mutlaka hastanın kişisel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hastaya öncelikli olarak ameliyattan sonraki karşılaşacağı durumlar ve izlemesi gereken yaşam tarzı hakkında bilgi veriyoruz. Hasta tüm yönleriyle incelenerek ameliyatlardan ne kadar fayda göreceği belirlendikten sonra operasyon gerçekleştiriliyor. Mide küçültme operasyonları sonrasında uygun diyete uyulmasıyla ilk 6 ayda fazla kiloların yüzde 50'si kaybedilmektedir. İkinci 6 ay içinde de yüzde 50 olmak üzere bir yılda fazla kilonun yüzde 75'i verilmektedir. Hastanın ideal kiloya 1,5 yıl sonra ulaşması öngörülmektedir. Bu noktada önemli olan hastanın verilen tüm diyetlere ve korunma programlarına tam anlamıyla uymasıdır. Özellikle ameliyat olduktan sonra ilk 6 ay çok önemlidir. Obezite cerrahisi, uygun hastalarda yaşam tarzı ve diyet alışkanlıklarının düzenlenmesi ile oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Tüm dünya ve Türkiye genelinde yapılmakta olan obezite cerrahi ameliyatlarını biz de hastanemizde yapıyoruz."

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