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Kapadokya'da corona virüs şüphesi
Nevşehir Kapadokya'yı ziyarete gelen Çinli turist corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kapadokya'da corona virüs şüphesi
28 Ocak 2020 - İHA
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NEVŞEHİR - Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen bir Çinli turist, corona virüsü şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret eden Çinli bir turist fenalaştı. Çinli turist, haber verilmesi üzerine ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Korona virüsü şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çinli turistten kan örneği alındığı öğrenildi.

 

Anahtar Kelimeler:

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