Kapadokya'da corona virüs şüphesi

NEVŞEHİR - Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen bir Çinli turist, corona virüsü şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret eden Çinli bir turist fenalaştı. Çinli turist, haber verilmesi üzerine ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
Korona virüsü şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çinli turistten kan örneği alındığı öğrenildi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS