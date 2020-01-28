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Kapadokya'da corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çinli turist taburcu edildi
Kapadokya gezisi sırasında üst solunum yolu rahatsızlığı şikayetleri artan Çinli turist Jiang Yifeng 'corona virüs' şüphesiyle tedaviye alındı. Tetkiklerinde virüse rastlanmayan turist, taburcu edildi
Kapadokya'da corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çinli turist taburcu edildi
28 Ocak 2020 - DHA
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NEVŞEHİR-Çinli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kapadokya bölgesinde arkadaşları ile birlikte tatil yapan Çinli Jiang Yifeng, dün Nevşehir'in Göreme beldesinde tarihi alanları gezdiği sırada rahatsızlandı. Üst solumun yolu şikayetleri artan Yifeng için arkadaşları 112 Acil Servis'e haber verdi.

Kapadokya'da corona virüs şüphesi

Gelen sağlık ekipleri, Yifeng'i Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 'Corona virüs' şüphesiyle tedaviye alınan Çinli turistin yapılan tetkiklerinde virüse rastlanmadı. Çinli Yifeng, tedavisinin ardından taburcu edildi.

 

Anahtar Kelimeler:

corona virus kapadokya cinli

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