Kapadokya'da corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çinli turist taburcu edildi

NEVŞEHİR-Çinli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kapadokya bölgesinde arkadaşları ile birlikte tatil yapan Çinli Jiang Yifeng, dün Nevşehir'in Göreme beldesinde tarihi alanları gezdiği sırada rahatsızlandı. Üst solumun yolu şikayetleri artan Yifeng için arkadaşları 112 Acil Servis'e haber verdi.
Kapadokya'da corona virüs şüphesi
Gelen sağlık ekipleri, Yifeng'i Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 'Corona virüs' şüphesiyle tedaviye alınan Çinli turistin yapılan tetkiklerinde virüse rastlanmadı. Çinli Yifeng, tedavisinin ardından taburcu edildi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS