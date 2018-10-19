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Kapatılan tıp merkezi hakkında iddianame kabul edildi: Diploma kiraladılar iddiası
Kırklareli'nde kapatılan özel bir tıp merkezinde, "çalışmadığı halde doktor ve sağlık personelinin çalışıyormuş gibi sigortalı gösterilmesi, doktorların diplomalarının kiralamak suretiyle merkezde çalışma izni olmayan doktorlara diploma ve kaşelerinin kullandırılması" iddiasına yönelik 34 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Kapatılan tıp merkezi hakkında iddianame kabul edildi: Diploma kiraladılar iddiası
19 Ekim 2018 - AA
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Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt üyeliği", "örgüte yardım etmek", "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Eski Kırklareli Başsavcısı Ozan Kaya tarafından hazırlanan 47 sayfalık iddianamede, tanık beyanları, bir kısım şüphelinin ifadesi, SGK müfettiş raporu, muayene ve ameliyat protokol defterleri, fatura örnekleri, ticaret sicili örnekleri, sistem çıktıları, nüfus ve adli sicil kayıtları yer alıyor.

İddianamede, resmiyette tıp merkezinde çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilerin hastaları tedavi ederek, sigortalı doktorların kaşesini kullanarak reçete düzenlediği belirtiliyor. 

İddianamede ayrıca, sahte muayene kayıtları, sahte ameliyat belgeleri ve sahte tetkik tahlil kayıtlarıyla 459 sahte sağlık hizmeti için SGK'dan 19 bin 745 lira, hiç çalışmayan doktorların diplomalarını kiralamak suretiyle yabancı uyruklu, çalışma izni olmayan ve kurumla sözleşmesi bulunmayan doktorları çalıştırarak sözleşmeli doktorlar yapmış gibi kayıtlar yapılıp onlar adına imzalar atılarak 6 bin 221 lira, sağlık hizmeti karşılığında ise 163 bin 31 lira tahsil ederek kurumun dolandırıldığı ifade ediliyor. 

İddianamede, şüpheli A.M, A.Ü, A.Ş, A.N.B, B.U, B.G, B.İ, D.B, E.T, E.U, E.B, E.G, F.A, F.B.S, F.Y, H.D, H.K, I.İ, İ.P, L.P, L.Ç, M.U, M.İ, M.T.U, M.G, N.Z, N.K.Ö, N.E, Ö.D, R.E, Ü.K, Y.U, Y.M ve Y.K'nin "örgüt üyeliği", "örgüte yardım etme", "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılması isteniyor.

Ayrıca sanıklar M.U, B.U, E.U'nun diğerlerinin yanında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan hüküm verilmesi talep ediliyor.

Şüpheliler 22 Ekim Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

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