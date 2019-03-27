Kapatılan tıp merkezinde doktor savunması: Bir kez doğuma girdim sadece izledim

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tıp merkezi sahibi M.U'nun da aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, bir önceki celseye katılmayan sanıkların savunmaları alındı.

Yabancı uyruklu sanık anestezi uzmanı N.E, savunmasında, 2010 yılında tıp merkezine iş için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Başvurusunun kabul edildiğini ancak acil ihtiyaç durumunda çağrılacağı bilgisinin verildiğini ifade eden N.E, eşinin rahatsızlığı nedeniyle ameliyata çağırdıkları durumlarda da gidemediğini belirtti.

Diplomasının ve imza sirkülerinin tıp merkezinde olduğunu ve teknisyenlerin çalıştırıldığını iddia eden N.E, "Ben pek çalışmadım. Teknisyenler çalıştı. Bir kez doğuma girdim ancak sadece izledim. Diplomamı almaya gittiğimde yine teknisyenleri kontrol ettim, o aylarda diplomam orada olduğu için beni sigortalı göstermişler. Çünkü çalışıyor görünüyordum. Kasım 2010'da diplomamı ve imza sirkülerimi aldım ve ayrılış yaptım. Aile hekimi olarak göreve başladım. Kaşemin kullanılıp kullanılmadığını bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, 28 sanığın savunmasının tamamlandığı duruşma, diğer sanık ve bazı tanıkların dinlenilmesi için 24 Eylül tarihine ertelendi.

Eski Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya tarafından hazırlanan 47 sayfalık iddianamede, 34 sanık hakkında "örgüt üyeliği", "örgüte yardım etmek", "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik", 4 sanık için ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarından hapis cezaları talep ediliyor.