Kapatılması tartışmalara yol açmıştı: Hıfzıssıhha yeniden açılıyor!

MEDİMAGAZİN - Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanma dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesinin aşamaları hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, Hıfzıssıhha projesinin 10 gün kadar önce ihale sürecinin başladığını, tekliflerin alındığını ve gelecek hafta ihalenin sonuçlanacağını ümit ettiklerini ifade etti.

"Ankara’da havalanına yakın bir yerde 50 bin metrekare kapalı alanlı ve gelecek yıl bitirilmek üzere olan projenin ihale süreci başlamış oldu. Hem mRNA aşısı hem inaktif aşı hem nazal aşı hem protein aşısı hem de adenovirüs aşısı olmak üzere ileri teknolojilerinin bir arada olduğu dünyanın en büyük kapasiteli aşı AR-GE ve üretim merkezi olacak. "ifadelerini kullandı. Koca, sözlerine, aşı merkezinin insanlığın kullanımına sunulacak güçlü bir aşı AR-GE ve üretim merkezi olacağını da ekledi.