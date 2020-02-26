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Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor
Türkiye’nin sınır komşusu İran’da koranavirüs nedeniyle ölümlerin artması üzerine, sınır kenti olan Van’da tedbirler artırıldı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’na sahra hastanesi kuruluyor. İran’dan Türkiye’ye gelecek olan Türk vatandaşları buradaki sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak.
Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor
26 Şubat 2020 - DHA
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VAN- Koranavirüs nedeniyle İran’da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van’da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı’nda yoğun bir çalışma başlatıldı. Maskeli oldukları gözlenen ekipler, sahra hastanesinin kurulacağı alanda bulunan karları temizlemeye başladı. Kamyonlara yüklenen karlar belirlenen noktalara taşınırken, hastanenin en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi


Bu arada, İran’dan giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı’na gelecek olan Türk vatandaşları, öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak. Durumu  şüpheli görülen hastaların ise, Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak.

Anahtar Kelimeler:

koranavirus iran van kapikoy gumruk kapisi sahra hastanesi

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