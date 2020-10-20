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Kapının arkasındakiler tahliye edilmişti! Nöbetçi hakim tekrar yakalanmaları için karar çıkardı
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada haklarında 8 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildikten sonra tahliye edilen 2 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.
Kapının arkasındakiler tahliye edilmişti! Nöbetçi hakim tekrar yakalanmaları için karar çıkardı
20 Ekim 2020 17:48 -
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Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül'de yaşanan olayda, yakınlarını kaybeden bir grup, yoğun bakım ünitesine geçmek istediği sırada kendilerini engellemek isteyen sağlık çalışanlarına şiddet uygulamış, kamu malına zarar vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Fırat Ö., Soykan K., Muhammed Devran Ö., Yasin Ö. Memet Sadik Ö. ve suça sürüklenen çocuk B.O hakkında gözaltı kararı verilmiş, Muhammed Devran Ö. ve Soykan K. tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'un hazırladığı iddianamede, sanıklardan Fırat Ö., Soykan K. ve Muhammed Devran Ö.'in "kamu malına zarar vermek" ve "sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 8 yıl 6'şar aya, Yasin Ö. ve Memet Sadik Ö.'in ise "sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi.

İddianameyi kabul eden Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Ö. ve K.'ı adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Bunun üzerine savcı, nöbetçi Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine tahliyelere yönelik itirazda bulundu. Savcının itirazını yerinde bulan mahkeme, tahliye edilenler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

"Sağlık hizmeti bekleyenler de olumsuz etkilendi"

Mahkeme kararında sanıkların eylemlerinin sağlık çalışanlarının yanı sıra hastanede tedavi hizmeti alan vatandaşları da olumsuz etkilediğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, eylemlerin kanunda karşılığı olan ceza sınırı, sanıkların kastının yoğunluğu ve şiddetini eylemlerinin, sadece mağdurların hayatını ve bedenini etkilemediği, tedavi hizmeti bekleyen diğer vatandaşların da hayatını ve tedavi sürecini olumsuz etkileme ihtimali, suçun kamu hizmeti veren binada herkesin görebileceği şekilde kamu hizmeti ifa eden memurlara karşı işlenmesi hususları dikkate alınarak adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşılarak sanıkların tutuklanmasına karar verilmiştir."

Anahtar Kelimeler:

sagkta siddet ceza kecioren egitim ve arastirma hastanesi

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