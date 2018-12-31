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Kar yağışına paletli ambulans çözümü
KAYSERİ'nin Sarız ilçesi Damızlık Mahallesi'nde solunum güçlüğü çeken 5 aylık Hüseyin Ekinci, kardan yolun kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla ulaşılarak, hastaneye kaldırıldı
Kar yağışına paletli ambulans çözümü
31 Aralık 2018 - DHA
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Sarız İlçesi Damızlık Mahallesi'nde 5 aylık Hüseyin Ekinci'nin yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle ailesi, 112 Acil'den yardım istedi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan bölgeye sağlık ekipleri, paletli ambulansla ulaştı.

İlk muayenesinde  bronşit geçirdiği belirlenen Hüseyin bebek, paletli ambulansla Sarız Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hüseyin Ekinci, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

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112 acil

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