Kara kışla mücadele devam ediyor: Sağlık ekipleri 4 saatlik uğraşı sonucu hastaneye ulaştı

ARŞİV
Tercan ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Küllüce köyünde üçüncü çocuğuna hamile olan Semra Yılmaz'ın (27) doğum sancılarının başlaması üzerine ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler köye hareket etti.
Yoğun tipi nedeniyle yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ile 112 Acil Sağlık ekipleri birlikte hareket etti ve yaklaşık 4 saatlik bir uğraşın ardından köye ulaşıldı.
Ekiplerin yardımıyla Tercan Devlet Hastanesine getirilen Yılmaz, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|19/01-19/01
|Akciğer Kanserinde Güncel Tedaviler Sempozyumu
|TIBBİ...
|ANKA
|17/01-19/01
|Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|18/01-20/01
|İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı
|TIP EĞİTİMİ
|KIBR
|18/01-20/01
|TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 40. Kış Sempozyumu
|GÖZ...
|ESKİ
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA