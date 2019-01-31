SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük İl Sağlık Müdürü yaralandı: Hastanede tedavisi sürüyor
Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, trafik kazasında yaralandı.
Karabük İl Sağlık Müdürü yaralandı: Hastanede tedavisi sürüyor
31 Ocak 2019 - Karabüknethaber
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi istikametinden kent merkezine gelen Ali O. yönetimindeki 78 BP 085 plakalı İl Sağlık Müdürlüğüne ait makam aracına, Valilik binasına dönmek isterken arkadan gelen ve Safranbolu-Karabük seferi yapan Mehmet B. yönetimindeki 78 M 6074 plakalı yolcu minibüsü çarptı. 

Kazada, makam aracında bulunan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaralandı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarı'yı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

İl Sağlık Müdürü Sarı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

karabuk il saglik ahmet sari trafik kazasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
fetö sağlık çalışanı Sakarya 4. Ağır Ceza MahkemesiSağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç stoğu meslek saygınlığı doktor hekim hemşiretıbbi malzeme sevgi varsa engel yok tıbbi yardım Toxoplasma gondii şizofreni kediameliyathane cerrah hemşire stres kas-iskelet ayrımı Mersin Şehir Hastanesi Sinan Bahçacı Yoğun bakımKarabük İl Sağlık Ahmet Sarı trafik kazasıAmerican Heart Association Doğum KusurlarıHirsutizm Fahrettin Keleştemur Lazer epilasyonsağlıkta şiddet KAraman özel hastane yeryüzü doktorları Yahyahan GüneySakarya Üniversitesi hastane arşivi yangın
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.