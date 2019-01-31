Karabük İl Sağlık Müdürü yaralandı: Hastanede tedavisi sürüyor



Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi istikametinden kent merkezine gelen Ali O. yönetimindeki 78 BP 085 plakalı İl Sağlık Müdürlüğüne ait makam aracına, Valilik binasına dönmek isterken arkadan gelen ve Safranbolu-Karabük seferi yapan Mehmet B. yönetimindeki 78 M 6074 plakalı yolcu minibüsü çarptı.

Kazada, makam aracında bulunan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarı'yı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İl Sağlık Müdürü Sarı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.