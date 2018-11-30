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Karabük Üniversitesi öğrencileri FTR'yi anlattı: Hekimler hayat kurtarır biz anlam katarız
Farklı ülkelerde farklı tanımlarına karşın Karabük Üniversitesi öğrencileri Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu anlattı
Karabük Üniversitesi öğrencileri FTR'yi anlattı: Hekimler hayat kurtarır biz anlam katarız
30 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
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Üniversitenin Fizyoterapi Bölümünün öğrencileri bünyesindeki öğrencilerin hazırladığı videoya yaslanarak açıklamaları şu şekilde: 
“Doğuştan veya sonradan sakatlanan ve hekim tarafından teşhis konulup, tedavisi belirlenen hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlayıp uygulayan kişiye fizyoterapist denir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon günümüzde, bilim ve teknik alanında elde edilen gelişmelere paralel olarak, tüm yaş gruplarındaki kişilerin, yeni doğan ve erken doğum dahil olmak üzere çocuk, adölesan, yetişkin ve yaşlıların sağlıklarının geliştirilmesinde etkin rol alan bir bilim dalı haline gelmiştir. Farklı ülkelerde, farklı konseptlerde olmasına rağmen özü budur."

Çalışma alanlarını da değerlendiren öğrenciler çalışma alanları bulmakta yaşanılan sıkıntının sadece fizyoterapistleri değil hastaları da etkilediğini ifade ettiler. Fizyoterapist adayları şu sözlerle sektör değerlendirmesini yaptı: 

"Fizyoterapistlerin en sık çalıştıkları alanlar nörolojik hastalıklar, ortopedi ve travmatolojik hastalıklar, romatoloji, kalp-dolaşım, spor yaralanmaları, beyin cerrahisi ve cerrahiler sonrası gelişen sağlık sorunlarının fizyoterapi ve rehabilitasyonu, evde bakım ve ağrı tedavisidir.
Fizyoterapistlerin mesleklerini icra edebilecekleri kurumlar arasında kamu ve özel hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları, spor kuruluşları ve kulüpleri, sağlık ve spor merkezleri, okullar ve engeli olan çocuklara yönelik okullar, Özel Eğitim Merkezleri, huzurevi ve bakım evleri, belediyeler, evde bakım merkezleri, hasta veya engeli olan kişilere yönelik merkezler sıralanabilir. Çalışabilecekleri çok fazla alan olmasına rağmen iş bulmakta da bir o kadar zorlanmaktadırlar. Bu durum sadece fizyoterapistleri değil aynı zamanda hastaları da etkilemektedir. Özellikle devlet hastanelerinde çalışan fizyoterapistlerin sayısının az olmasından dolayı hastalar için gerekli ve yeterli tedavi programı uygulanamamaktadır.” 
 

Anahtar Kelimeler:

fizyoterapi ftr rehabilitasyon karabuk universitesi

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