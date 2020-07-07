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Karabük'te düğünlerde polis ve jandarma görev alacak
Karabük'te, sivil polis ve jandarmalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünleri denetleyecek.
Karabük'te düğünlerde polis ve jandarma görev alacak
07 Temmuz 2020 10:11 - İHA
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Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düğünlerin polis ve jandarma tarafından yerinde denetleneceği ifade edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilecek düğün merasimlerinde kına, nişan ve sünnet düğünü etkinlikleri de dahil her biri için sivil ya da resmi emniyet jandarma personeli görevlendirilecektir. Bu personeller İl Hıfzıssıhha Kurulunun düğünlerde uygulanacak tedbirler konulu 65 nolu kararında belirtilen önlemlere uyulup uyulmadığı ile alakalı olarak düğün merasimi boyunca yerinde deneti yapılacaktır."

Anahtar Kelimeler:

karabuk dugun polis jandarma

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