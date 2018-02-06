Karabük'te yeni hastane yapılacak

KARABÜK (AA) - Karabük Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, ilde araştırma hastanesine ilave olarak 150 yataklı yeni hastane yaptırılacağını, hastane inşasına da bu yıl başlanacağını bildirdi.

Karabük Sağlık Müdürlüğü 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı, İl Müdürü Sarı başkanlığında yapıldı.

Sarı, toplantıda yaptığı konuşmada, kente 15 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 6 Toplum Sağlığı Merkezi, 30 Aile Sağlığı Merkezi, 78 Aile Hekimliği Birimi, 15 Sağlık Evi ile birer halk sağlığı laboratuarı, KETEM, Verem Savaş Dispanseri olduğunu kaydetti.

Kente sağlık kurumu olarak ayrıca bir eğitim ve araştırma hastanesi, ikişer devlet ve ilçe entegre devlet hastanesi ile ağız ve diş sağlığı merkezi ve bir özel hastane bulunduğunu aktaran Sarı, "Araştırma hastanesine ek olarak yapılacak olan 150 yataklı hastanenin çalışmalarına bu yıl içinde başlanacak. Sağlık alanındaki çalışmaların daha iyi olması için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.