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Karaciğer kanserinin haritasını çıkaracaklar
TÜRK bilim insanları karaciğer kanserine neden olan hücrelerin haritasını çıkaracak. Çalışmaların yürütüldüğü Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, "Karaciğer kanserine neden olan 84 geni inceledik. Uyguladığımız yöntemler sonucunda bunların 16'sında değişiklik oldu. 2 yıllık çalışma sonunda elimizde kanser haritası olacak" dedi.
Karaciğer kanserinin haritasını çıkaracaklar
08 Şubat 2018 -
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İSTANBUL-Kanser ve kök hücre üzerine araştırmalar yapmak için 2014 yılında kurulan Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırmaları Merkezi (MÜKKAM) kansere neden olan hücreleri araştırıyor. Karaciğer kanseri ile ilgili çalışmalarını Amerika'ya taşıdıklarını belirten Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, "Çalışmalarımızı 3 aşamada yapıyoruz. En önemli çalışmamız Amerika'daki bilim insanlarıyla birlikte yürüttüğümüz ve TÜBİTAK’IN desteklediği 'hücrelerin farklılaşması' çalışması" dedi.


KARACİĞER KANSERİ HÜCRELERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ YENİDEN NORMALE DÖNÜŞEBİLİYOR
Kanser hücrelerinin normal hücrenin farklılaşması sonucu ortaya çıkan canavar hücreler olduğunu belirten Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, bu hücreleri laboratuvar ortamında incelediklerini ve çalışmaları Amerikalı bilim insanlarıyla birlikte yürüttüklerini söyledi.


Çalışmalarında öncelikle karaciğer kanseri üzerine yoğunlaştırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Aktaş, "Karaciğer kanseri hücrelerinin bazı özelliklerinin yeniden normal karaciğer hücrelerine dönüşebildiğini gösterdik. Bu sırada hücreler nasıl yollar izliyor onu inceliyoruz. Normale döndükçe hangi genetik özellikleri değişiyor? Elde ettiğimiz sayısal verilerle bir kanser haritası çıkarmayı hedefliyoruz. Bu haritayı kanser tanısında, tedavisinde kullanılabileceğiz. Amerika'da devam eden çalışmamızda ise özel bir karaciğer kanser hücresi üzerinde çalışıyoruz. Bu canlı hücreler içerisinde proteinin nasıl sentezlendiğini canlı olarak gösterebiliyoruz. Bu sayede 'bir kanser hücresinin içinde neler oluyor, nasıl durdurabiliriz'i görüntülü olarak gösteriyoruz. Bu çalışmalarımızın bir kısmını da merkezimizde devam ettireceğiz" diye konuştu.


SAYISAL VERİLER ORTAYA ÇIKACAK
Çalışma kapsamında karaciğer kanserinde etkili 84 geni incelediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Aktaş, çalışmanın sonuçları hakkında şu bilgileri verdi:


"Bu genlerin 16'sında uyguladığımız yöntemler sonunda değişiklikler oldu. Bu da çok heyecan verici bir gelişme. TÜBİTAK'ın desteğiyle biz bu çalışmalara 2 yıl daha devam edeceğiz. Amerika'da da bu çalışmaların bir uzantısını yapacağız. Çalışmamız 2 yılda sonuçlanacak. Artık bir haritamız olacak. Karaciğer kanser hücreleri normal hücrelere döndüğünde nasıl değişiyor. Bunun yer alacağı bir harita çıkaracağız. Çalışmalar sonucu sayısal veriler ortaya koyacağız."


 

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