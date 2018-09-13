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Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliğine hemşire alımı yapıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi yayınladığı personel alım ilanında 14 sözleşmeli hemşire alacağını duyurdu.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliğine hemşire alımı yapıyor
13 Eylül 2018 -
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Karadeniz Teknik Üniversitesi yayınladığı ilanda Farabi Hastanesinde istihdam etmek üzere 14 hemşire alacağını duyurdu. 

İlan şu şekilde:

Anahtar Kelimeler:

ktu farabi hastanesi hemsire ilani hemsirelik

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2
1) Osman D (Doktor)
13.09.2018 10:02:09
Tüm bu ilanların ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bilemediyseniz, ben söyleyeyim: üniversite hastanesi, bir devlet kurumu olduğu halde, maliye normal 4/A kadrosundan devlet memuru olarak hemşire ataması yapmıyor. Kaymakamlıklara, defterdarlıklara, diyanete, belediyelere, milli eğitime, yani bilcümle devlet dairelerine fazlasıyla yapılan memur atamaları, üniversite hastanelerine yapılmıyor. Başhekimlikler, servislerde, ameliyathanede hasta baktıracak hemşire bulamıyorlar. Sonuçta da böyle ilana çıkıyorlar. Maaşları döner sermayeden ödenmek üzere, personel istihdam ediyorlar. Yani, devletin vermesi gereken maaşı, ağır aksak dönen kendi döner sermayelerinden vererek iş yapmaya çalışıyorlar. İşte, üniversiteler de böyle böyle batıyor. Yazık, çok yazık...
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