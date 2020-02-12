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Karantina gemisinde enfekte hasta sayısı artıyor: 40 kişide daha görüldü
Japonya’da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemide 40 kişinin daha enfekte olduğunun anlaşılmasıyla gemide karşılaşılan vaka sayısı 175'e, Japonya genelindeki vaka sayısı ise 204'e yükseldi
Karantina gemisinde enfekte hasta sayısı artıyor: 40 kişide daha görüldü
12 Şubat 2020 - İHA
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TOKYO - Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemiden bugün de kötü haber geldi. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, gemide son olarak test yapılan 53 kişiden 39'unda koronavirüsü tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, 39 kişiden ayrı olarak, 1 karantina görevlisinin de enfekte olduğu anlaşılırken, tespit edilen tüm yeni vakaların sağlık kuruluşlarına sevk edileceği belirtildi. Son vakalarla birlikte gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 175'e çıkarken, ülke genelinde bildirilen vaka sayısı da 204 oldu.

Karantina gemisinde koronavirüslü vaka sayısı yükseldi: 130 kişi

Karantina sona erecek

Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemideki karantinanın 19 Şubat'ta sona ereceği açıklanmıştı. Karantina süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Anahtar Kelimeler:

cin wuhan koronavirus japonya karantina

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