Karantinada aşk başkadır… Doktor çift acil serviste nişanlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil servisinde görevli doktor çift, aileleri karantinada olduğu için çalıştıkları hastanenin acil servisinde, mesai arkadaşlarının düzenlediği organizasyonla nişanlandı.

Aslen İzmirli olan Dr. Kardelen Turan ve Hataylı erkek arkadaşı Dr. Alaeddin Berkem Cilli Mayıs ayında nişanlanmayı planlıyordu. Tüm hazırlıkları tamamlayan doktor çiftin aileleri, Koronavirüs salgını nedeniyle büyükşehirlerde uygulanan şehir dışına çıkış yasağına takıldı. Aileleri Sivas'a gelemediği için nişan törenlerini iptal etmek istemeyen genç çift, mesai arkadaşlarının katılımıyla acil serviste nişan yaptı.

YÜZÜKLER AMELİYAT ELDİVENİNDEN, TUZLU KAHVE HASTANE KANTİNİNDEN...

Koronavirüs önlemleri kapsamında kuyumcuların kapalı olması nedeniyle yüzük alamayan doktor çift, ameliyat eldiveninden temsili yüzük yaptı. Kantinden alınan kahveler içilirken, acil serviste görevli bir hemşire, Dr. Kardelen Turan'ı başasistan Dr. Kıvanç Cebecioğlu'ndan istedi. Kurdele kesimi de mesai arkadaşları tarafından gerçekleştirilen çift, yine kantinden alınan nişan çikolatasını hastane personeline ikram etti.

NİKAH HAFTAYA YAPILACAK

Doktor çift karantina sürecinin ne zaman biteceğinin belirsiz olması nedeniyle yazın yapılması planlanan nikah tarihini de erkene çekti. Genç çiftin nikahı 13 Nisan pazartesi günü kıyılacak.

Kız isteme ve nişan töreni gerçekleştiği için büyük mutluluk yaşayan Dr. Kardelen Turan, ''Nikahımız 13 nisan tarihinde olacaktı ama isteme törenimiz olmayacak diye üzülüyorduk. Mesai arkadaşlarımız acil serviste bir isteme ve nişan töreni yapma fikrini ortaya koydu. Bizim de zamanımızın çoğu acil serviste geçiyor zaten iş arkadaşlarımızı ailemizden çok görüyoruz. Koronavirüs nedeniyle çok yoğun çalıştığımız için hastanede, hastaların olmadığı geç bir saatte böyle bir organizasyon yaptık.'' dedi.

Nişan çiçeğini ve çikolatasını hastane kantininden aldığını aktaran Dr. Alaeddin Berkem Cilli, ise "Biz normalde önümüzdeki aylarda düğün ve nişan yapmayı planlıyorduk ama Covid'in ne kadar süreceği belli olmadığı için bu günlerde en azından bir nikahımızı yapmaya karar verdik. Covid bitince de düğün yapacağız." ifadelerini kullandı.

DOKTOR ÇİFTTEN ''EVDE KALIN'' MESAJI

Yaşanan bu kritik süreçte sosyal izolasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan doktor çift bu sözlerle herkese evde kalın çağrısı yaptı:

''Biz bu süreçte elimizden geleni yapıyoruz. Hem ülkemiz için hem hastalarımız için büyük bir fedakarlık yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Nöbet dışında evden çıkmıyoruz. Bu süreçte de imkanı olan herkesin evde kalmasını istiyoruz.''